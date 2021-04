Dalla Polizia le uova di cioccolato e le colombe per la Caritas

SPOLETO - Uova di cioccolato e colombe per rendere meno amara la Pasqua di chi è in difficoltà. Con questo spirito, la Scuola di Polizia di Spoleto ha effettuato la golosa donazione alla Caritas di Spoleto-Norcia. Venerdì mattina, nel cortile dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato «Rolando Lanari», diretto dal Primo Dirigente, dottoressa Maria Teresa Panone, una rappresentanza degli Allievi Agenti del 212° corso di formazione ha consegnato al cappellano, don Mariano Montuori i pacchi da consegnare alla Caritas. «All’esemplare gesto - riferisce la Questura - hanno contribuito anche gli allievi agenti impegnati nella formazione a distanza. Per loro, in particolare, l’iniziativa è stata particolarmente significativa, anche ai fini del loro percorso formativo, rappresentando un momento di particolare vicinanza fra l’istituzione Polizia di Stato ed i cittadini più bisognosi, dato il momento storico particolarmente difficile che si sta attraversando». La breve cerimonia, è stato infine assicurato, si è svolta nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid-19.

