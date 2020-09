Rientro a scuola, a San Sisto creata una classe 3.0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei giorni all’alba. Un po’ come avveniva nel conto alla rovescia per la fine del servizio militare. L’alba stavolta è il rientro a scuola in presenza, un evento lungamente atteso e ora sotto certi aspetti temuto. Ma fortemente voluto. E per avere il polso della situazione è bastato entrare all’IC Perugia 7 di San Sisto per capire quanto è voluto. Dal preside Federico Ferri, un Ds di ultima generazione che dopo appena sei mesi si è trovato a gestire lo straordinario causato dal Covid-19; ai docenti che hanno fatto, e fanno, pure loro di tutto: spostano banchi, piazzano adesivi e usano perfino scopa e stracci da pavimento; per finire ai bidelli di buona volontà che si improvvisano muratori e falegnami. Fermento vero e non c’è bisogno di chiedere quanto ci tengano alla riapertura, basta guardarli in faccia e al lavoro. Ma il risultato raggiunto, diciamo “quasi” perché ancora c’è da completare o rifinire, «possiamo dire che è soddisfacente» come sottolinea il preside che nel suo comprensivo ha tre scuole d’infanzia (Don Milani, Margherita Hack, Alda Merini), quattro primarie (Collodi tempo pieno, Collodi tempo normale, Green e Ciari) e una media che fanno 967 alunni tutti sistemati secondo norma. «Lavorando di testa e di gomito siamo stati in grado di attivare 33 ingressi per 76 classi (l’anno scorso gli ingressi erano 8) e tutti i ragazzi possono entrare nelle classi e fare attività senza mai incrociarsi. E se adesso il necessario patto di responsabilità funziona, con il regolamento che è stato elaborato per ogni plesso faremo veramente scuola in presenza e in sicurezza». I plessi scolastici di San Sisto, che è il secondo quartiere più grande di Perugia, godono del vantaggio di avere tanti spazi negli edifici e anche fuori (duecento olivi, piante da frutto, siepi rigogliose sono un patrimonio ambientale di prim’ordine, ma il fattore umano ha il suo peso: «Ci sono docenti, non meno di quindici-sedici che non hanno fatto le ferie per preparare la scuola per l’apertura – racconta il dirigente scolastico -. E devo dire che se noi ci abbiamo messo del nostro le istituzioni non sono state da meno. Invece dei soliti 20mila euro annuali, stavolta sono arrivati 35mila euro dal ministero e altri 50mila dai Pon e bandi privati. Questo per l’aspetto economico. Poi ogni volta che ho fatto richieste al comune o all’ufficio scolastico la disponibilità è stata massima. Da loro, tecnici e dirigenti, dico l’assessore Tuteri e la dirigente dell’Usr Iunti, è arrivato sempre un sì». Quadro di grande collaborazione ma qualche problema ci sarà pure ancora… «Diciamo che qualche genitore ha difficoltà nel sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, ma tutto andrà a posto; poi ancora gli organici del personale sono carenti. La segreteria si è svuotata e mancano ancora tanti bidelli. Abbiamo però una nuova Dsga, molto giovane e motivata che ha iniziato il suo percorso di esperienza. Abbiamo intanto ingaggiato il medico competente che prima non c’era, abbiamo il responsabile del servizio di prevenzione, tutte figure che costano ma contribuiscono al raggiungimento dell’obbiettivo che è quello di non far ammalare i nostri studenti. Certo, la situazione è complessa e chi sta fuori dalla scuola spesso critica senza capire, ma la buona volontà non manca e la parola d’ordine che ci siamo dati è “sopravvivere” alla difficoltà». Gli ampi spazi che caratterizzano la scuola di San Sisto, hanno consentito di risolvere all’interno problemi di distanziamento. Percorsi segnalati, plessi che hanno aula, mensa e bagno dedicati per ciascuna classe, aule dove poter fare lavorare piccoli gruppi a turno anche di classi diverse dopo apposita sanificazione e classi innovative. Alla “Ciari”, anche con il contributo dei genitori oltre che dai fondi Pon e della Fondazione Carisp, è stato possibile allestire una classe 3.0 che si ispira alle migliori pratiche educative sviluppate all’interno delle Scuole italiane secondo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Scuola Digitale. E’ una finestra sul futuro vedere i banchi singoli distanziati ma vicini dove ogni piccolo alunno della prima elementare avrà a disposizione un tablet. Tecnologia sì, ma anche didattica innovativa e le maestre Anna Maria e Alessandra, anche a nome di tutte le colleghe, rivelano un sogno: far diventare tutto l’IC7 Scuol@ 3.0. Cosa che al preside Federico Ferri non dispiacerebbe proprio.