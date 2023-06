Umbria, è quasi record per le auto ecologiche

Lunedì 26 Giugno 2023, 20:38







PERUGIA - L’Umbria è una delle regioni con il parco auto più “verde” d’Italia. Il quadro emerge da “Autoritratto 2022”, la pubblicazione statistica dell’Aci, che fotografa il parco veicolare di Regioni, Province e Comuni al 31 dicembre 2022. Complessivamente, le automobili che viaggiano in Italia risultano troppo vecchie e troppo inquinanti: 3 milioni e 700mila auto e il 9,3 per cento del totale sono state immatricolate prima del 1993. In valori percentuali, rispetto al totale del circolante, Marche ed Emilia Romagna risultano le regioni più verdi (rispettivamente, 23,7% e 23%), seguite dalla Valle D’Aosta (20,7%) e proprio dall’Umbria (17,9%). Le regioni meno ecologiche sono, invece, Sardegna (4,7%) e Calabria (5,6%).