Umbria, Primavera in cammino. Travel vlogger e instagrammer sui sentieri amerini: Stefano e Rossella di Fatti di Viaggi e Benedetta Artefacile

AMELIA Camminare, scuola di vita. Parla di scoperte empatia e solidarietà il terzo appuntamento con "Umbria Primavera in cammino", festival diffuso outdoor nato dal progetto le Terre dei Borghi Verdi, che fino al 7 maggio vedrà alcuni fra i principali blogger del settore viaggi mettersi in cammino sui sentieri dell'amerino e della valnerina. Dopo Simona Scacheri di Fringe in Travel, Federica Figliuolo di 2F Hiking e il poeta "paesologo" Franco Arminio, da oggi fino al 25 aprile a raccontare il territorio con occhi nuovi ci saranno Stefano e Rossella di Fatti di Viaggi e Benedetta Artefacile. Acquasparta, Sangemini, Cesi, Montecastrilli e Avigliano Umbro queste le tappe di una quattro giorni alla scoperta delle Terre Arnolfe. Minimo comune denominatore, natura, arte e social, un mix inedito per promuovere un territorio che vuole diventare fra le principali destinazioni del turismo slow a livello nazionale. «E' la prima volta che visitiamo più approfonditamente questo territorio - dicono Stefano e Rossella - siamo molto curiosi di scoprire la natura, i colori e i racconti della gente del luogo. Saremo al seguito delle guide, per raccontare a modo nostro colori, paesaggio ed emozioni». Travel vlogger e social media manager, Stefano e Rossella hanno fatto di una passione innata e condivisa il proprio lavoro. «Viaggiare - precisa Rossella - è qualcosa di innato nell’uomo che da sempre cammina. Si potrebbe quasi dire che ha l'esplorazione nella testa, che sia una necessità». Oggi, che i cammini su tutto il territorio nazionale sono letteralmente fioriti dappertutto, forse anche una moda. «Una buona moda. O forse un nuovo modo - chiudono all'unisono - che sta aiutando le persone a riscoprire la solidarietà. Un atteggiamento che torna nei cammini sottoforma di aiuto verso chi incroci lungo la via».

Del potere del camminare parla anche Benedetta Artefacile storica dell'arte e instagrammer. «Camminare - dice - è un forte gesto simbolico, si fatica, ci si impegna, come quando si cerca di capire, imparare qualcosa di nuovo. Credo che la storia dell’arte sia il modo in cui noi affrontiamo il nostro passato e allo stesso tempo quello in cui noi affrontiamo il presente. Da questi due giorni mi aspetto di conoscere questa parte di territorio in maniera capillare che secondo me è il modo per imparare davvero e fare nuove scoperte».