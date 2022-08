Domenica 28 Agosto 2022, 08:34

Prezzo al chilowattora raddoppiato rispetto a un anno fa e la prospettiva di pagare fino a mille euro in più per le bollette del riscaldamento nel prossimo autunno-inverno. Il caro bollette sta progressivamente intaccando i bilanci delle famiglie umbre alcune delle quali si vedono costrette ad accendere piccoli prestiti per andare avanti. Con le difficoltà, cresce anche il pudore nel far conoscere la loro storia e magari cercare altre forme di aiuto. «Riceviamo almeno 5 chiamate al giorno di utenti che ci chiedono di controllare le bollette di luce e gas», racconta Carla Falcinelli, presidente del Codacons Umbria. «In tanti vengono e confessano di non riuscire a pagare ma a meno che non subiscano un’ingiustizia particolare, fanno fatica anche a rendere pubblica la propria situazione», aggiunge Damiano Marinelli, presidente Unione Nazionale Consumatori (Unc) dell’Umbria.

I DATI

Gli ultimi dati rilevati per Istat dai Comuni capoluogo vedono il capitolo “abitazione” – che comprende anche tutte le utenze tranne la telefonia – a luglio ha subito un rincaro annuo del 24% a Perugia, del 26,7% a Terni. A guidare la stangata, le bollette dell’energia elettrica che rispetto al luglio 2021 “costano” il 99,6% in più in entrambe le città; a seguire il gas salito del 41% circa. Ma sono più cari anche acqua e rifiuti: i servizi idrici costano il 9% in più nel perugino, il 3,9% in più a Terni dove il servizio raccolta rifiuti ha subito un rincaro annuale del 25,1% (a Perugia non risulta rilevato nel report mensile dell’ufficio comunale di statistica). Analizzando le fatture dell’ultimo anno di una famiglia media perugina di 3 persone, si scopre che la spesa per il gas nel periodo giugno-maggio dal 2021 al 2022 è salita di oltre 400 euro, mentre il costo medio a kWh dell’energia elettrica in un anno è passato da 13 a 29 cent (considerando lo stesso gestore).

LA SITUAZIONE

«In molti si lamentano soprattutto per le bollette della luce – aggiunge Carla Falcinelli – che nel caso di una famiglia di due persone di Perugia che abbiamo assistito è passata da 70 a 150 euro facendo niente di diverso rispetto a prima: i rincari sono consistenti». La soluzione più immediata è la rateizzazione. «Le bollette quasi sempre sono corrette, in ogni caso gli utenti chiedono a noi di seguire la pratica perché si sentono più tutelati – aggiunge la presidente del Codacons Umbria – e questo consente di guadagnare un po’ di tempo prima di versare la prima rata». Va meglio a chi aveva concordato il prezzo bloccato dal mercato libero, ma ormai tutte le offerte stanno scadendo. «C’è molta preoccupazione per la stangata in arrivo», aggiunge Falcinelli. «Tra chi l’ha già subita c’è anche chi si rivolge alle finanziarie per contrarre piccoli prestiti e sostenere così il bilancio familiare. Ma in pochi lo dicono, sicuramente per pudore». Una situazione riscontrata anche dall’Unc Umbria. «Quando agli sportelli emergono problematiche legate a disagio economico e proviamo ad approfondire dicendo anche di rendere pubblica la propria storia anche per avere qualche aiuto in più, queste persone (italiane in generale) si tirano indietro. La stessa problematica la riscontriamo con professionisti e imprese, specie quelle che operano in ambiti energivori che hanno visto moltiplicare la spesa delle bollette. Anche loro spesso non hanno interesse a pubblicizzare la loro situazione».

Se per la corrente elettrica la spesa mensile di una famiglia media (Iva esclusa) si aggira ormai dai 75 ai 100 euro, in vista dell’autunno/inverno salgono le preoccupazioni per le bollette del gas. «Molti utenti si informano con amministratori di condominio e gestori energetici – aggiunge Carla Falcinelli – e come risposta ottengono che rispetto alla stagione 2021/22 devono aspettarsi una spesa aggiuntiva di mille euro. La gente è molto preoccupata e anche noi non abbiamo risposte pronte da dare».