PERUGIA - Le carte sono sul tavolo e l’orizzonte è il 18 maggio. Per ora anche in Umbria sarà ripartenza soft, come deciso da Palazzo Chigi. La strategia della presidente Donatella Tesei nella trattativa con il Governo è chiara: niente strappi modello Calabria, ma diplomazia all’opera per avere luce verde allo sprint previsto tra due settimane, quando un nuovo decreto del Presidente del Consiglio stabilirà colori diversi per le varie zone del Paese. La linea di marcia è stata ribadita anche ieri nel corso di una riunione al Centro di protezione civile regionale a cui ha preso parte anche la presidente. Il cronoprogramma umbro - alternativo a quello del Premier Conte - è affidato ai tecnici del Governo e alla task force anti-Covid in attesa di una risposta. Nella sostanza l’Umbria ha proposto una serie di “anticipazioni”: la riapertura del commercio al dettaglio non il 18 ma l’11 maggio, e poi i parrucchieri non il primo giugno ma tra una settimana e la ristorazione non a giugno dal 18 di maggio. Il comitato tecnico scientifico presieduto dal rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero ha stimato che sono 42mila le imprese umbre (il 63% del totale) a basso rischio e occupano 142mila addetti; un altro 18 per cento delle aziende del Cuore verde, invece, presenta un livello di rischio medio basso: tutte categorie che per i tecnici della Regione potrebbero ripartire in anticipo. La possibilità che il Governo cambi idea nell’arco delle prossime due settimane è complicata, ma la speranza è l’ultima a morire. Nel caso di un «no» certificato, però, il pressing sarà tramutato in “bonus” per il prossimo step. Domani, comunque, l’avvio della Fase 2 sarà nel perimetro di quanto previsto dall’ultimo Dpcm del Governo. Nell’area colpita dal terremoto del 2016 è previsto il riavvio dei cantieri della ricostruzione in regola con le norme sulla sicurezza previste per l’edilizia. E da lunedì buona notizia per runner e amanti degli spazi all’aria aperta: riapriranno praticamente tutti i parchi e le aree verdi.

Sul fronte trasporti pubblici, Busitalia Umbria incrementerà l’offerta con un sostanziale raddoppio delle corse sulle linee principali ed il ripristino di alcune linee extraurbane. Tutti i mezzi saranno dotati di dispenser di gel igienizzante per i viaggiatori, mentre gli autobus verranno quotidianamente sottoposti a sanificazione straordinaria. Sarà più facile anche la consultazione degli orari di passaggio alle fermate: basterà inquadrare con lo smartphone il “qr” code presente in ogni fermata - utilizzando una qualsiasi applicazione gratuita – per visualizzare gli orari di passaggio dei bus alla fermata. Rimarrà invece ancora chiuso il minimetrò a Perugia: secondo le valutazioni dei tecnici, con le nuove disposizioni di stanziamento ogni carrozza sarebbe nelle condizioni di ospitare sei passeggeri. I CIMITERI Ancora chiusi, invece, i cimiteri: il presidente di Anci Umbria Francesco De Rebotti, ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza e alla presidente Donatella

Tesei per chiedere un atto ufficiale che ne consenta una riapertura in sicurezza: «Lo faccio - spiega il primo cittadino di Narni - sulla scorta del puntuale lavoro che abbiamo fatto nell’individuare tutte le precauzioni organizzative che i Comuni possono e sono in grado di mettere in atto per garantire un accesso in sicurezza ai cittadini e agli operatori sulla base di linee guida tese ad eliminare il rischio di assembramento indicato dalla circolare del ministero della Sanità dell’8 aprile come elemento che indicava la necessità della chiusura al pubblico dei cimiteri».

E se i sindaci si limitano ad una lettera, i parrucchieri ricorrono al Tar. «Ci sono anche imprenditori umbri tra i firmatari del ricorso al Tar del Lazio contro il Dpcm del 28 aprile», raccontano Giorgia Lavorato e Luigi De Rossi. L’iniziativa è patrocinata dall’associazione Giustitalia che conta di poter avere la fissazione dell’udienza nei prossimi giorni.

