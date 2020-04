Umbria, parla l'esperto: «Ripresa a breve dello sport poco realistica anche per i pro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo la quarantena anche lo sport si prepara alla ripartenza. Già si è cominciato a pensare se e come riprendere i campionati di calcio, con i protocolli sanitari studiati in federazione. Ma ci sono tanti dilettanti o semplici amatori che aspettano il via per ricominciare la propria attività. Rimettere in moto la macchina dello sport non sarà così semplice secondo Giovanni Boni, presidente dei medici sportivi umbri. Boni conosce bene il mondo dello sport ai più alti livelli, avendo seguito la Nazionale di ciclocross alle Olimpiadi, ma anche quello dilettantistico, con un’esperienza anche nel Cannara. Dal lavoro sul campo arriva la convinzione che sarà molto difficile applicare i protocolli sanitari per il calcio professionistico, che in Umbria riguarderebbero Perugia, Ternana e Gubbio. Praticamente impossibile in quello dei dilettanti. “I protocolli – ricorda – sono stati elaborati da diversi professionisti. Metterli in pratica significherebbe effettuare tamponi e test sierologici ogni due o tre giorni ad atleti e familiari. Significherebbe valutare e controllare gli alberghi dove dovrebbero svolgersi i ritiri. Sono tutte ipotesi, ma credo che sia davvero complicato mettere in campo migliaia di tamponi, ad esempio, in tutta Italia solo per calcio professionistico. Credo che pensare a tempi brevi non sia realistico”. In bilico, almeno nel calcio, c’è anche tutto il mondo dei dilettanti preso tra voglia di tornare a giocare e tutela della salute. “La premessa – ricorda il dottor Boni – da cui partire è che il virus è uno e lui non fa distinzioni. Tutto ciò che è molto difficile nel professionismo, diventa impossibile nei dilettanti. Un mondo che non può sostenere un peso del genere. Penso che serva uno stop. Basterebbe un nuovo positivo per cominciare tutto da capo”. A non fermarsi in tempo di pandemia deve essere la pratica dello sport. Il dottor Giovanni Boni è chiaro: “Vanno rispettate le regole. Si andrà anche verso un allargamento delle maglie. L’attività fisica, una sana alimentazione ricca di frutta, sette o otto ore di sonno sono un ottimo aiuto per le difese immunitarie. Solo uno sforzo ad alta intensità per un paio d’ore al giorno può abbassarle”. Il ritorno allo sport all’aria aperta potrebbe dunque essere più vicino anche per gli amatori. Per il presidente dei medici sportivi umbri ci si può dunque preparare già da adesso. “Mi rendo conto che non è facile reperire delle attrezzature in casa. Però ora che non è possibile uscire sarebbe importante riuscire ritagliarsi almeno quarantacinque minuti di attività aerobica quasi tutti i giorni. Chi ha in casa cyclette o tapis roulant è favorito. Ma si può fare dello step, oppure basta fare più volte le scale. Esistono anche dei programmi gratuiti e facilmente reperibili su internet per costruire dei programmi settimanali senza la necessità di particolari attrezzi. Con un po' di buona volontà – è la conclusione del medico – si possono tenere in allenamento cuore e polmoni”. Un modo per farsi trovare pronti quando finalmente si potrà tornare a fare sport all’aperto. Ma non solo. “Credo – è la riflessione di Giovanni Boni – che non vada persa questa capacità di fare attività fisica a casa. Se mai andrà affiancata a quella più tradizionale in strada o nei parchi”.