Umbria, pandemia Covid: zona rossa, scuole e asili chiuse per un'altra settimana

PERUGIA - “E’ in corso l'incontro con il Comitato tecnico scientifico per approfondire i dati, ma già da ora si evidenzia una curva epidemiologica che mostra un quadro non ancora stabile. Ed è con questa motivazione che si confermerà anche per la prossima settimana l'ordinanza di sospensione delle attività scolastiche, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, dai nidi e all’infanzia”: è quanto ha rappresentato l’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti, questa mattina, nel corso della videoconferenza convocata dall'Ufficio di Presidenza Anci Umbria, per un confronto sulle prossime misure regionali in ambito scolastico. L’assessore ha precisato di “condividere questo percorso di confronto, che fa seguito a una vicinanza che la Regione Umbria non ha mai fatto mancare ai Sindaci e ad Anci Umbria. Le ordinanze di chiusura sono scelte molto difficili, ma necessarie”. L’assessore ha concluso assicurando “un nuovo incontro con Anci Umbria, a metà della prossima settimana, per valutare insieme le successive misure”. “La videoconferenza – ha commentato il presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele Toniaccini – è stata proficua e sancisce la collaborazione fra più livelli istituzionali, tesa al bene della collettività. Ringrazio l’assessore regionale Agabiti per la sua disponibilità che ha annunciato essere costante”. Il vicesindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri ha proposto un documento da condividere sia con i sindaci, sia con la Regione Umbria, contenente una sorta di “road map” indicativa sulle misure che potrebbero essere intraprese. “Il documento – ha precisato Toniaccini – sarà valutato da tutti i Sindaci e, successivamente, con la Regione Umbria”.

