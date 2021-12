Lunedì 20 Dicembre 2021, 08:00

PERUGIA - «Ho scoperto di avere la variante Omicron, sta dilagando a Madrid come in tutta Europa. Io e un mio amico da soli siamo stati in grado di contagiare 15 persone, tutte doppiamente vaccinate, tutte con sintomi». È il racconto che Lorenzo Mazzanti, segretario dei Giovani democratici di Perugia, ha affidato in questi giorni a Facebook, per aggiornare amici e parenti sulla sua situazione di salute.

In Spagna per motivi di studio, Lorenzo, giovane brillante e determinato, molto conosciuto e apprezzato in città e non solo per il suo impegno politico, aveva spiegato la scorsa settimana di essere risultato positivo al Covid. «Sto bene, qualche linea di febbre», aveva sottolineato raccontando il suo «isolamento nel mio buchetto madrileno con 9 coinquilini». Ribadendo anche come «tra le mille difficoltà apprezzo sempre di più la sanità italiana». E dopo la notizia iniziale, Lorenzo, senza cronache allarmistiche, ma solo la lucidità di aggiornare sul decorso della sua positività lontano da casa e dai suoi affetti, ha spiegato come Omicron sia «molto contagiosa ma, per fortuna, sembra non avere effetti peggiori rispetto alle altre varianti. Tra i principali sintomi: febbre (quasi tutti tra i 2-3 giorni di febbre a 37.5/38), dolori muscolari, nessuna perdita di olfatto e gusto, leggera tachicardia e mal di testa. Quasi nessuno ha manifestato mal di gola, solo un po' di tosse e raffreddore. La durata media di positività è circa 7-10 giorni tra i vaccinati, 14-21 tra i non vaccinati. Per ora è tutto quello che so, un abbraccio e buona giornata. Ma, soprattutto, avanti con la terza dose. Quella non ne ha per nessuno».

I DATI

Insomma, un messaggio positivo nonostante la situazione certamente non facile, mentre in Umbria purtroppo non si ferma la crescita dei ricoverati Covid in Umbria, 63 a domenica 19 dicembre, tre in più rispetto a sabato in base ai dati sul portale della Regione. Erano 52 domenica della scorsa settimana. Restano stabili invece a otto i posti occupati nelle terapie intensive, con la soglia critica fissata a 13, il dieci per cento dei 127 posti disponibili e l'Umbria che resta tra le regioni a rischio moderato. Nell'ultima giornata presa in considerazione dalla dashboard regionale, sono emersi 356 nuovi positivi e 29 guariti: gli attualmente positivi sono ora 3.753, 327 in più rispetto a sabato. Una continua salita che l'assessore alla Sanità Luca Coletto ha definito nei giorni scorsi «preoccupante», invitando a non abbassare la guardia sul rischio contagi. Nell'ultimo giorno sono poi stati processati 3.221 tamponi molecolari e 9.699 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,75 per cento (2,78 sabato). Non sono stati invece registrati nuovi decessi: il numero delle vittime dall'inizio della pandemia è fermo a 1.498.

I FAMILIARI

A proposito di vittime, anche dall'Umbria si alza forte la voce della Libera associazione dei familiari delle vittime del Covid. Tante le testimonianze di «quell'inferno che stiamo soffrendo noi tutti», raccontate sempre con «l’educazione, la pacatezza, la dignità del dolore» che però non significano «arrendevolezza o rassegnazione». «Ci è stato tolto tutto, non abbiamo più nulla da perdere – spiegano -, la missione della nostra vita oramai è quella di ridare voce a tutte quelle povere anime, fare chiarezza e cercare di evitare che altra gente soffra l’inferno che stiamo soffrendo noi tutti. Perché se è vero che tanti sono stati uccisi dal covid-19, virus sconosciuto e infido, è altrettanto vero che altrettanti sono stati uccisi da una malasanità che ha dato il peggio di sé in questi due anni. Per fugare subito ogni dubbio, il nostro attacco non è rivolto a tutti quei medici, oss, infermieri, che hanno lavorato con coscienza e competenza, cercando di salvare più vite possibile. Il nostro attacco va ai vertici che da oramai non si sa più da quanti anni continuano a tagliare sulla sanità e gestire male quei pochi soldi che arrivano».