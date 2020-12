Torre Civica restaurata, Conte: «Norcia esempio virtuoso»

NORCIA - «Un momento importante per tutto il Centro Italia colpito dal sisma, frutto di un percorso di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato». Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel videomessaggio inviato in occasione dell'inaugurazione della Torre Civica di Norcia, prima opera pubblica del cratere restaurata dopo il terremoto del 2016. «La Torre civica del Palazzo comunale - ha detto - è stata restaurata e finalmente tornerà a mostrare tutta la sua bellezza e a far risuonare simbolicamente la voce della città». Il premier ha quindi lodato l'impegno di Brunello Cucinelli: «La storia di questo restauro - ha sottolineato - traccia un percorso virtuoso, nel solco dei valori dell'operosità benedettina. Mi piace il riferimento di Brunello Cucinelli a Norcia come alla cittadella dell'anima e dello spirito, capace in questa occasione di stimolare gli stessi lavoratori della sua azienda che hanno proposto, impegnandosi anche economicamente, il restauro della Torre.Questo slancio solidale dal basso ha trovato terreno fertile in chi crede nella partnership pubblico-privato e nella responsabilità sociale dell'impresa, tema a me molto caro. Brunello Cucinelli con la sua azienda, fiore all'occhiello del Made in Italy nel mondo, ha sempre coltivato questo spirito, rinnovato con il prezioso contributo alle realizzazione di questa opera di consolidamento e restauro».

