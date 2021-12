Mezzi intrappolati nella neve a Castelluccio, segnaletica nel mirino

NORCIA - Caos e disagi in alta Valnerina a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. E se vigili del fuoco e soccorso alpino, insieme alla polizia locale, sono intervenuti più volte per liberare auto e mezzi pesanti intrappolati nella neve a Castelluccio, i carabinieri di Monteleone di Spoleto, nella giornata di ieri, hanno raggiunto le località più isolate del territorio, per sincerarsi che i pochissimi abitanti rimasti non fossero in difficoltà. Ma tra auto bloccate e mezzi intraversati, sotto accusa finisce anche la segnaletica stradale. A Castelluccio, del resto, in questi giorni non è rimasto intrappolato nella neve soltanto chi, magari non adeguatamente attrezzato, si è avventurato sulla piana per godere dello spettacolo meraviglioso della neve, ma anche autotrasportatori e famiglie di ritorno nelle Marche. Il problema, per molti, sorge dopo le 21, quando la galleria San Benedetto, che collega Norcia con il versante marchigiano, viene chiusa per i lavori. E se la gente del posto e chi conosce la zona sa bene quali siano, soprattutto in caso di neve, le alternative più funzionali, chi è di passaggio trova qualche difficoltà in più. «La segnaletica dovrebbe essere più chiara», osserva un soccorritore. Del resto, una volta che si arriva al bivio per Castelluccio, nel punto in cui viene sbarrata la strada verso la galleria, anche i navigatori satellitari indicano la strada di montagna per raggiungere, ad esempio, Ascoli Piceno. Mentre non viene presa quasi in considerazione l’alternativa per Savelli e Cittareale, che è certamente più lunga e poco comoda per raggiungere la Salaria, ma si trova a quota più bassa. Chi dovrebbe occuparsene? Considerando che la strada principale, compresa la galleria chiusa, è di competenza Anas, dovrebbe verosimilmente essere il gestore della strada a farsene carico, magari sconsigliando già da Norcia la salita verso Castelluccio in caso di nevicate abbondanti. Il resto dovrebbero farlo gli automobilisti, che dovrebbero muoversi verso le zone di montagna adeguatamente attrezzati e con la massima prudenza. Le abbondanti nevicate di ieri hanno messo in affanno anche le località più elevate di Monteleone e Poggiodomo. Qui i carabinieri hanno pensato bene di perlustrare il territorio, sincerandosi personalmente che gli abitanti stessero tutti bene. Un’attenzione che i diretti interessati hanno particolarmente gradito e apprezzato.