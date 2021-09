Schermidori leggendari, al Calvi festival il maestro Musumeci racconta la storia della sua famiglia

Giovedì 2 Settembre 2021, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 20:17

Il maestro Renzo Musumeci Greco sarà protagonista della serata di domani, 3 settembre, al Calvi Festival, alle ore 21,15 ai Giardini del Monastero, dove racconterà la storia della sua famiglia, iniziata con schermidori leggendari come Salvatore Greco di Chiaromonte e Agesilao Greco.

Suo padre Enzo ha collaborato col grande Cinema ai tempi d’oro di Cinecittà, da Ben Hur ai film di Cappa & Spada, addestrando attori come Tyrone Power, Errol Flynn, Orson Welles, Richard Burton, Burt Lancaster, Charlton Heston, Vittorio Gassman, Walter Chiari, Giancarlo Giannini, Sophia Loren. Renzo, presidente dell’Accademia Musumeci Greco, insegna scherma scenica al Centro Sperimentale di Cinematografia, oltre che in diversi teatri stabili d’Italia, e collabora con varie produzioni di cinema, tv, teatro, opera, balletto. Fra gli altri, ha addestrato Roberto Bolle, Monica Bellucci, Alessio Boni, Michele Placido, Massimo Ranieri. L’Accademia ha la sua sala principale nella Casa Museo di Roma, a due passi dal Pantheon.

Nel corso della serata verrà proiettato un filmato dei duelli più emozionanti curati dai maestri della famiglia. Inoltre il pubblico verrà invitato a “tirare un paio di colpi".