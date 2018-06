Umbria Mobilità, quattro a processo per la truffa da sei miliorni

PERUGIA - Il giudice per l'udienza preliminare, Carla Giangamboni, ha rinviato a giudizio per truffa i quattro imputati accusati a vario titolo di irregolarità nell'inserimento nella banca dati dell'Osservatorio tpl del Mit dei dati dei ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di euro alla Regione Umbria.



A processo anche Renato Mazzoncini, all'epoca ad di Busitalia sita nord e attuale amministratore delegato delle Ferrovie. Il giudice ha disposto il processo anche per l'ad dell'epoca di Umbria mobilità esercizio, Francesco Viola; del presidente della società e direttore regionale programmazione, innovazione e competitività della Regione, Lucio Caporizzi e di una dipendente addetta all'ufficio amministrazione della società di trasporto. Tutti hanno sempre rivendicato la correttezza del loro comportamento. Il gup ha fissato l'inizio del processo per il 20 gennaio del 2020.



Sono accusati di truffa perché, secondo la procura (le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Manuela Comodi) avrebbero ritoccato i dati relativi ai ricavi dell'azienda Umbria Mobilità, inviati all'Osservatorio del Trasporto pubblico per ottenere contributi per quasi 6 milioni di euro.



«Si prende atto dell'intervenuto rinvio a giudizio dell'ingegner Renato Mazzoncini nell'ambito del processo cosiddetto Umbria Mobilità. Non può che essere confermata l'assoluta estraneità ai fatti di causa dell'Amministratore delegato di FS Italiane, che non ha mai amministrato Umbria Mobilità». Così in una nota di Fs, in seguito alla decisione del giudice di Perugia, Carla Maria Giangamboni. «Si confida - si legge ancora nella nota - trattando di questione interpretativa di disposizioni di natura amministrativa, che il dibattimento possa, al più presto, chiarire la realtà dei fatti».



L'accusa - rappresentata in aula dal pm Manuela Comodi - ha invece ipotizzato «artifizi e raggiri» consistiti nell'inserimento telematico di dati «non riconducibili agli effettivi ricavi di traffico e ai corrispettivi di servizio» maturati nell'anno 2012 da parte di Umbria mobilità Tpl e mobilità spa nella banca dati dell'Osservatorio Tpl del Mit.

Questo ai fini dell'erogazione della quota parte variabile del fondo pubblico nazionale per il Tpl regionale.

