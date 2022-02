L'Umbria della pace sfila a Terni e a Perugia lunedì 28 febbraio

L’Umbria della pace scende in piazza lunedì 28 febbraio a Perugia e Terni con due manifestazioni promosse da associazioni e sindacati sotto lo slogan “L’umanità al potere”. A Perugia l’appuntamento, promosso dalla Rete 10 Dicembre e oltre (che raggruppa numerose realtà dell’associazionismo cittadino) insieme a Cgil, Cisl e Uil, è per le ore 17.30 in piazza Italia, mentre a Terni rete delle associazioni democratiche e sindacati si sono dati appuntamento in Largo Briccialdi (ore 21.00) per una fiaccolata che raggiungerà il Comune.

Far tacere subito le armi e avviare un vero processo di pace è la richiesta che si leverà dalle piazze umbre. "Mai come oggi - affermano i promotori - è evidente che la pace e il ripudio di tutte le guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. Siamo di fronte ad un attacco che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e fa precipitare l'Europa sull'orlo di un conflitto globale. Ancora una volta si sceglie la follia della guerra, i cui impatti più devastanti ricadranno sui civili e le popolazioni inermi, per colpa di sete di potere, di rivendicazioni nazionaliste, di interessi particolari soprattutto legati al profitto armato. Dall’Umbria, terra di pace e solidarietà, vogliamo far arrivare il nostro grido di umanità perché si prenda subito una vera strada di Pace”.

