Umbria, maltempo scatta l'allerta neve: scuole chiuse in provincia di Perugia, ecco dove

Allerta neve in Umbria. Dopo l'emenazione da parte della Regione Umbria del bollettino meteo con criticità arancio su tutto ilt erritorio regionale alcuni Comuni del territorio della provincia di Perugia hanno scelto la chiusura dlele scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 23 gennio. Ecco dove«Domani, mercoledì 23 gennaio, a Foligno saranno chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per il rischio neve. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Foligno, Nando Mismetti, con un’ordinanza. La decisione - per limitare la circolazione stradale e prevenire eventuali problemi e pericoli agli studenti e alla popolazione per il maltempo – si basa sull’ordinanza della Regione Umbria che prevede “Allerta Codice Arancione” (criticità moderata) per il rischio neve dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, 23 gennaio».«Il sindaco Giovanni Bontempi comunica a tutti i cittadini che domani 23 gennaio le scuole di ogni ordine e grado del comune di Nocera Umbra resteranno chiuse a causa del maltempo».