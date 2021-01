Lotto, cinquina al Bar Kiss: più di 600mila euro al vincitore

SPOLETO - Una cinquina secca, giocata su tutte le ruote. Sarebbe della zona dell’Alta Marroggia il fortunato vincitore che, con appena tre euro di giocata (di cui appena uno per la combinazione dei cinque numeri) a Lotto è riuscito a centrare la cinquina, assicurandosi un premio di oltre 600mila euro (612.450, per l’esattezza). Nella giornata di giovedì, l’anonimo giocatore si è recato nel Bar Kiss di San Giovanni di Baiano (uno dei più frequentati della zona), puntando tre euro su cinque numeri: 26, 27, 28, 66, 68. Una combinazione vincente, visto che quelle stesse cifre (forse legate a qualche data importante e, ora, anche particolarmente fortunata) sono uscite nell’estrazione di qualche ora dopo sulla ruota di Roma. Il vincitore, a modo suo, si è già fatto vivo con il titolare del bar, Leopoldo Falchetti: «Questa mattina (venerdì, ndr) – ha raccontato Leopoldo al Messaggero – ho trovato davanti alla saracinesca del bar una busta chiusa con dentro la fotocopia della giocata e un biglietto. Il vincitore ci ha in pratica ringraziato, assicurando anche che quando incasserà la somma saprà dimostrarci ulteriormente la sua riconoscenza». Falchetti ha quindi raccontato che la busta misteriosa sarebbe stata lasciata davanti al bar, che in questo periodo chiude presto, intorno alle 22, da una persona incappucciata. «Ho visto l’orario dalle telecamere, ma la persona non era in alcun modo riconoscibile». Sospetti sul vincitore? «Beh, qualche sospetto ce l’ho – dice Falchetti - ma ovviamente non lo direi mai. Una cosa è certa: se a vincere è stata la persona che immagino io, c’è solo da essere felici». Intanto a San Giovanni e dintorni è già iniziata la caccia al vincitore. La possibilità che ad aver vinto più di mezzo milione sia stato il vicino di casa incuriosisce non poco.

