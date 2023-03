Domenica 5 Marzo 2023, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Con i giovani in fuga dal posto fisso ma un mercato del lavoro in ripresa per i contratti a tempo indeterminato, per gli under 35 umbri neanche l’autoimpiego si è dimostrata un’alternativa percorribile. Tra il 2019 e il 2022 la regione ha infatti perso quasi 800 imprese giovanili, con un calo superiore al 10%, e un’incidenza, sul totale delle realtà attive, scesa al 7,3%. Lo rivela un’elaborazione della Camera di commercio dell’Umbria su dati Infocamere-Unioncamere secondo i quali i settori più “gettonati” dai giovani sono commercio, costruzioni e ristorazione. «Dati dai quali emergono evidenti criticità nella vocazione imprenditoriale dei giovani», sostiene Giorgio Mencaroni, presidente Cciaa Umbria.

Rispetto al pre Covid, a fronte di una flessione media nazionale del 6,8%, le imprese giovanili umbre sono scese del 10,2%, con una contrazione di 785 aziende. A fine 2022 si contava quindi un totale di 6.900 realità gestite da titolari con meno di 35 anni. Più pesante della media nazionale anche la dinamica annuale: rispetto al 2021 in Umbria c’è stata una flessione del 3,5%, pari a 249 imprese, a fronte del -2,9% nazionale. La situazione regionale è tuttavia in linea col dato del Centro Italia dove solo la Toscana ha collezionato dati migliori (-9%) mentre Lazio (-10,3%) e Marche (-14,3%) presentano “conti” più pesanti. Quanto alla quota di giovani imprenditori sul totale delle imprese, l’Umbria mostra una vocazione imprenditoriale giovanile più debole: con appena 7,3 imprese su 100 che nel 2022 erano riferibili a titolari under 35, dato che vale il 16° posto in Italia (8,7%). Tuttavia un’incidenza in linea con Toscana e Marche mentre nel Lazio la quota di imprenditori under 35 sale all’8,6%. Dato cui l’Umbria si avvicinava tre anni fa, 8,1% e oggi sceso di quasi un punto percentuale. «Non è la diminuzione in valore assoluto in sé a preoccupare, perché il numero dei giovani in Italia è in flessione anno dopo anno – spiega Mencaroni - ma il fatto che questo calo sia molto più forte dell’invecchiamento della popolazione e che prosegua in modo incessante».

L’analisi territoriale riferita all’Umbria indica una vocazione imprenditoriale giovanile più marcata in provincia di Terni (8,1% l’incidenza sul totale delle imprese) che in quella di Perugia (7%). Parallelamente, tuttavia, rispetto al pre Covid, la flessione percentuale maggiore di imprese Under 35 è stata più marcata in provincia di Terni (dal 9,3% all’8,1%) che in quella di Perugia (dal 7,8% al 7%). In valori assoluti, tra il 2019 e il 2022, le imprese gestite da giovani sono passate da 5.643 a 5.085 (558 in meno, pari al -9,9%) e da 2.042 a 1.815 in provincia di Terni (calo di 227 unità, pari al -11,1%). Tra i motivi di questo calo – generalizzato nella regione – ce n’è uno fisiologico, visto l’andamento demografico, ma durante lo scorso anno soprattutto si sono presentate anche altre criticità. «Le ragioni sono molteplici – aggiunge Mencaroni - e vanno dai costi che sono cresciuti – anche quando non quelli diretti, certamente quello indiretti – alla tradizionale difficoltà italiana sul passaggio generazionale, ai maxi rincari – per stare sul breve periodo – dell’energia e non solo che, comprimendo i margini di guadagno, hanno sconsigliato non pochi giovani ad aprire un’attività imprenditoriale». Pesano anche entità, ruolo e meccanismi legati agli incentivi nazionali e regionali, ma anche la preparazione delle nuove generazioni. «La battaglia per sostenere la propensione imprenditoriale dei giovani – precisa Mencaroni - è anche culturale e riguarda pure la qualità dei servizi di supporto, tutoraggio, accompagnamento e manageriali. La Commercio di commercio ha sempre riservato attenzione ai giovani imprenditori e tra le iniziative messe in campo, nei prossimi mesi sarà rilanciato lo “Sportello nuove imprese”, servizio di orientamento e supporto alla creazione di impresa rivolto in particolare ai giovani. Da anni, inoltre la Camera di Commercio lavora a contatto con gli Istituti superiori, collaborando coi docenti nella progettazione di laboratori e percorsi di cultura imprenditoriale e avvalendosi anche della partnership di enti e associazioni che vantano competenze specifiche in questo campo. Ma tutti gli enti e le istituzioni regionali dovrebbero convergere su un pacchetto organico di misure a favore dei giovani».

Quanto alla forma giuridica, tra le imprese giovanili prevalgono le ditte individuali, mentre rispetto al settore di azione, oltre il 25% opera nel commercio, il 12% nelle costruzioni, l’11% nella ristorazione e il 10% nell’agricoltura.