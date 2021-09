Terni balla alla Cascata delle Marmore con i Funk Off, edizione di Umbriajazz da tutto esaurito

Domenica 19 Settembre 2021, 21:48 - Ultimo aggiornamento: 21:51

I quattro giorni che hanno riportato la musica di UJ a Terni dopo l'interruzione causata dalla pandemia sono stati un «successo», secondo gli organizzatori, con circa 1.200 paganti nei quattro concerti all'anfiteatro Romano e grande afflusso nei club della città, praticamente sempre al completo per i lunch, dinner, aperitivi e dopo cena. Per Uj «un successo che invita ad una riflessione sulla formula e sul periodo durante il quale tenere il festival a Terni, che negli ultimi anni si è svolto nel periodo primaverile». «Riflessione - aggiunge - che deve essere condotta in sintonia con tutte le componenti regionali e cittadine per far si che la presenza di Uj a Terni sia una grande opportunità culturale e di attrazione turistica».

Dal punto di vista musicale si è ascoltata ottima musica: dai sold out delle serate con protagonisti Rita Marcotulli, Dado Moroni, Sergio Cammariere, Danilo Rea, Fiorella Mannoia, alla classe di Monty Alexander, passando per i ritmi di El Comité, per concludere con Mauro Ottolini. Nei club del Centro, che hanno animato le vie della città, si sono esibiti Accordi Disaccordi, trio di musica gipsy tra jazz e swing, il duo Francesca Tandoi, pianoforte e voce, e Stefano Senni, contrabbasso; il sestetto di Michael Supnick, che ripercorre i fasti della swing era, il progetto «Modalità Trio e Duet», che ruota attorno alla figura di un personaggio carismatico del jazz italiano, Massimo Moriconi, con Nico Gori e Ellade Bandini (Modalità Trio) e la cantante Emilia Zamuner (Duet), il quartetto di Daniele Scannapieco, sassofonista ai vertici della scena italiana, il sestetto guidato dal trombonista e arrangiatore Roberto Rossi e dal sassofonista Piero Odorici, con ospite speciale il trombettista francese Stéphane Belmondo, il piano solo di Riccardo Biseo e Alessandro Bravo, quest'ultimo in duo anche con Angelo Lazzeri, il blues e soul di Angela Mosley.

I Funk Off, infine, apprezzatissimi per la loro esibizione alla Cascata delle Marmore in uno scenario naturale unico. Il 2021 di Umbria Jazz si concluderà con Umbria jazz winter #29 a Orvieto in programma dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.