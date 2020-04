TERNI Gli organizzatori hanno deciso di annullare l'edizione di Umbria Jazz Spring che si sarebbe dovuta svolgere a Terni dal 2i al 24 maggio. «Purtroppo scrivono - a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza causate dalla pandemia del Coronovirus Covid-19 siamo costretti a comunicare la cancellazione di Umbria Jazz Spring a Terni, programmata dal 21 al 24 maggio. E’ una decisione molto difficile ma chiaramente necessaria in un momento simile. Rimaniamo speranzosi che nei prossimi mesi la situazione possa evolvere in maniera positiva in modo da riprogrammare il festival in un’altra data, e continuare a presentare l'Umbria come una regione che conserva, anzi rafforza, la sua tradizionale immagine culturale di grandi eventi».



Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA