Umbria Jazz Terni, Fiorella Mannoia cambia il testo di "Quello che le donne non dicono": «E' il momento di non dire sempre "sì"»

Domenica 19 Settembre 2021, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 22:08

E' l'ultima canzone, il bis dopo l'esibizione, applauditissima, di Fiorella Mannoia a Umbria Jazz Terni Weekend, quella più attesa e forse più amata, tanto che l'artista rientra a cantarla dicendo "Non posso andare via da un concerto senza cantarla". Così rientra sul palcoscenico dell'Anfiteatro romano e intona le note di "Quello che le donne non dicono", facendone cantare una parte anche al pubblico. Ma l'artista alla fine, decide di cambiare il testo, l'ultima frase, "Quando ti diremo un altro sì" diventa "Quando ti diremo un altro forse", perchè sottolinea Mannoia, «è il momento di smettere di dire sempre sì», riferendosi alla violenza sulle donne e ai tanti femminicidi che si stanno verificando in queste settimane.