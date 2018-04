Parte oggi la seconda avventura di Umbria Jazz Spring. Con un’edizione più ambiziosa rispetto alla numero zero dello scorso anno, rimodellata, perfezionata e articolata negli spazi, per un cartellone che proporrà 32 eventi, tra gratuiti e a pagamento, 13 band e circa 100 artisti in scena fino al primo maggio in diverse location, tra cui quella suggestiva della cascata delle Marmore. Si parte stasera alle 21, nella chiesa di San Francesco e c’è subito una produzione originale che nasce dalla sinergia tra Umbria Jazz e gli Amici della Musica di Perugia, dal titolo Two Islands, una nuova collaborazione tra Paolo Fresu e l’Orchestra da camera perugina. Ma ci sarà anche un artista come Giovanni Sollima, compositore e violoncellista di fama mondiale per le sue originali innovazioni. l prologo alle ore 18 al Caffè Bugatti con Steve Wilson & lewis nash “duologue”. Con il loro “Duologue” Steve Wilson e Lewis Nash hanno esordito nel 2001. La formula sassofono e batteria non è molto comune, ragione per cui quell’incontro poteva apparire come una performance estemporanea. Non fu così, ed il duo, più o meno regolarmente, ha continuato la sua attività fino ad oggi, sia perché Wilson e Nash vi hanno trovato stimoli interessanti da sviluppare, sia per il crescente gradimento del pubblico e l’attenzione dei maggiori festival (anche di Umbria Jazz) e club. Domani dalle 11,30 in centro c’è la street band toscana dei Funk Off che è diventata popolarissima con una formula originale e riconoscibile: superare il concetto di marching band della tradizione di New Orleans proponendo una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente. Poi alle ore 12 al teatro Secci Kenny Barron e Dado Moroni. Due pianisti che si pongono ai vertici dell’elenco dei grandi interpreti moderni dello strumento. Alle 16 al teatro Secci Paolo Fresu Devil quartet, pensato da Fresu per sviluppare in modo diverso e dialettico, come suggerisce lo stesso nome, un’idea di quartetto che si era concretizzata nell’Angel Quartet, formazione molto celebrata a livello europeo. Alle ore 19 a piazza Europa la bannd dui Brooklin The Huntertones. Il marchio di fabbrica di Huntertones coniuga improvvisazione e composizioni non banali nelle quali confluiscono elementi di jazz, funk, soul, hip hop, rock, R&B. Alle 21.30 al teatro A del centro multimediale Cory Henry & The Funk Apostles . Considerati a buon diritto un membro di quel ristretto club di musicisti che stanno immettendo nuova linfa nei generi più tradizionali come jazz, gospel, r&b.



Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA