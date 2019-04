© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Week-end di Pasqua con Umbria Jazz, a Terni. Torna la rassegna musicale, con la sessione primaverile. E’ l’edizione numero 2 di Umbria Jazz Spring, ma è il terzo anno che la kermesse torna a Terni, dopo il “numero zero” di due anni fa. Da oggi a lunedì, il programma degli eventi torna a coinvolgere la città nel periodo pasquale, dopo che lo scorso anno era stato spostato al ponte del Primo maggio. Per le location dei concerti, oggi si parte dai clubs coinvolti ogni giorno: il Bugatti e, per la prima volta, il Caffè del Corso e il Rendez-Vous. Da domani, anche San Francesco e gli spazi del Caos tra il Fat Art club e il teatro Secci. Musica nei locali e nei clubs, ma anche all’aperto grazie alle Street parade dei Funkoff, pronte quest’anno a coinvolgere il centro storico ma anche la Cascata delle Marmore nel giorno di Pasqua. I club coinvolti riferiscono di aver avuto già parecchie prenotazioni. A partire dal Bugatti, che inaugurerà il programma alle 18,30, con Flavio Boltro Bbb Trio con Mauro Battisti e Mattia Barbieri. Ingresso gratuito, ma si chiede una prenotazione. Per il concerto di apertura, ieri erano già arrivate almeno una cinquantina di prenotazioni, destinate oggi ad aumentare. Alle 19,30, al Rendez-Vous, Dena de Rose, con Piero Odorici, Paolo Benedettini e Anthony Pinciotti. «Come prima volta - dice Mattia Pallotta per conto della proprietà del Rendez-Vous - siamo soddisfatti. Da tanti giorni, molte persone ci chiedono informazioni sui concerti. Abbiamo già avuto anche tante prenotazioni. Siamo contenti, dal momento che per lanciare e valorizzare il locale puntiamo sulla musica e sul jazz». Il Caffè del Corso ospita, invece, il suo primo evento alle ore 20,30: Modalità Trio con Nico Gori, Massimo Moriconi e Ellade Bandini, poi Duet con Emilia Zamuner e ancora Massimo Moriconi. Anche per il locale di corso Tacito, è la prima esperienza con i concerti di Umbria Jazz in sala: «Sono emozionato - dice il responsabile, Alessandro Sani - ma anche soddisfatto. Riceviamo tante prenotazioni e in alcune serate, come venerdì, siamo già pieni. In queste giornate, proponiamo anche un menù fisso a pranzo e a cena, ispirato alla manifestazione. Ospitiamo al nostro interno pure una mostra fotografica, di Alberto Mirimao, con foto delle edizioni passate dell’Umbria jazz ternana». Il programma odierno proseguirà in tarda serata, quando il Rendez-Vous e il Bugatti si scambieranno gli artisti: alle 22 sarà il Flavio Boldro Bbb Trio a suonare al Rendez-Vous e alle 23 sarà il quartetto di Dena De Rose a trasferirsi al Bugatti. Tutti questi concerti si replicheranno anche nelle giornate successive nei tre locali. E domani sera, alle 21,30, prima esibizione per il concerto gospel nella chiesa di San Francesco, con il Virginia State Gospel Choir, con repliche sabato mattina e lunedì sera. Da sabato a lunedì, programma ricco anche al teatro Secci, con due momenti al giorno, in cui si alterneranno molti tra gli artisti jazz più in voga. Tra loro, i Quintorigo (sabato sera), Thornetta Davis e Roosvelt Collier. Umbria Jazz Spring è pronta a coinvolgere per cinque giorni la città. Anche se, alla vigilia, molte persone perché hanno difficoltà a trovare le brochures col programma. In molti si rivolgono ai clubs che ospitano i concerti, per trovare depliants e pieghevoli. «In giro, se ne trovano più pochi - dicono tante persone - e in città non c’è un manifesto, nè si è pensato di mettere sriscioni e totem nelle vie».