Umbria Jazz, Barry Harris ricoverato all'ospedale di Terni

TERNI - Sta meglio il pianista Barry Harris che nei giorni scorsi aveva dovuto annullare i concerti in programma per Umbria Jazz Winter 2018 a Orvieto a causa di un malore. Il noto musicista statunitense era stato trattato in urgenza presso l’ospedale di Orvieto per essere poi trasferito all'ospedale di Terni il 29 dicembre scorso. Attualmente è ricoverato nel reparto di Cardiologia di Terni, in attesa di ulteriori accertamenti per definire le cause del malore, le condizioni generali sono buone e stabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA