Umbria, due incidenti stradali uno a Perugia e uno a Gubbio. Ci sono 7 feriti. Ecco cosa è successo

PERUGIA – Due incidenti stradali, uno a Gubbio e uno a Perugia per un totale di 7 feriti che sono stati soccorsi e 7 veicoli coinvolti. È il bilancio che apre un caldissimo lunedì sulle strade umbre. A Gubbio i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla variante al km 18+700 intorno alle 6.15. Tre le vetture coinvolte i cui conducenti sono stati portati a Branca per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco Gubbio e carabinieri. A Perugia, invece, alle 8.30 una squadra vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta per incidente stradale sulla E45, direzione Nord, tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Quattro veicoli coinvolti, 4 feriti non gravi, trasportati in ospedale. Sul posto 118, Polizia stradale ed Anas