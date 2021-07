Tenta di fermare il camion sfrenato, ma viene travolto: tragedia a Passignano

Martedì 6 Luglio 2021, 15:10

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Ha cercato fino all'ultimo di fermare il proprio camion, che si era sfrenato, ma è stato travolto dallo stesso mezzo pesante, che lo ha ucciso. Terribile incidente, martedì mattina, tra San Vito e La Goga, nella zona di Passignano sul Trasimeno. L'allarme è scattato intorno alle 10.15, ma i medici giunti sul posto a bordo dell'ambulanza del 118, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del poveretto. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano per ricostruire l'accaduto.