PERUGIA - È caduto mentre era in sella alla sua moto e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia: un ragazzo di 29 anni ha riportato un trauma cranico e diverse a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nella zona di Valfabbrica.



Secondo quanto si apprende, l'incidente sarebbe non avrebbe visto altre persone coinvolte. Il giovane, che abita non lontano dal luogo in cui è avvenuto l'incidente, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



