Umbria incidente mortale sulla Nuova Ss77 tra Foligno e Colfiorito in direzione Macerata

FOLIGNO - Sulla strada statale 77var “della Val di Chienti” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Macerata tra Foligno e Colfiorito, a causa di un incidente che sìè verificato mercoledì. Il traffico proveniente dalla SS3 Flaminia/Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con indicazioni sul posto. “L’incidente – riferisce Anas -, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante provocando il decesso di una persona. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile”. I Vigili dle fuoco hanno reso noto che: “alle ore 10.35 la squadra di Foligno è intervenuta sulla Ss77 Var direzione Civitanova al Km 11+300 per incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante. Nell’impatto, il conducente dell’auto è deceduto.

Sul posto è presente personale sanitario del 118, Carabinieri e Polstrada e personale Anas”.