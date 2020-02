Umbria, il Terziario tira l'occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Terziario traina l’occupazione in Umbria: nel II trimestre 2019 dei 355mila occupati in regione, 264 mila hanno lavorato nel settore dei Terziario (più 8.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2018).In termini di peso percentuale, i lavoratori del settore terziario hanno costituito oltre il 72% del totale degli occupati in Umbria. Commercio, alberghi e ristoranti assorbono il 23,14% degli occupati (di cui 53mila dipendenti e 31mila indipendenti), mentre le altre attività dei servizi impiegano il 49,58% dei lavoratori.A livello provinciale, nel 2018 i lavoratori del settore dei Terziario hanno rappresentato rispettivamente il 69% e il 72% degli occupati in provincia di Perugia e in quella di Terni.Commercio, alberghi e ristoranti hanno impiegato il 21,1% dei lavoratori in provincia di Perugia e il 19% in provincia di Terni. Nelle altre attività dei servizi i lavoratori hanno costituito il 47,7% degli occupati in provincia di Perugia e il 52,9% in quella di Terni.Di questi numeri e del quadro occupazionale regionale, con un focus sulle performances del commercio e del turismo, si discuterà il 5 marzo, dalle ore 15, durante il convegno “Commercio e Turismo in Umbria: fabbisogni occupazionali e competenze per lo sviluppo locale”, che si terrà nella Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, a Perugia, per iniziativa dell’Ente Bilaterale del Terziario Umbria e dell’Ente Bilaterale del Turismo dell’Umbria, in collaborazione con il Centro Studi Adapt coordinato dal professor Michele Tiraboschi.Gli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario, che hanno promosso la nascita dell’Osservatorio sul mercato del lavoro nel Terziario e nel Turismo – Umbria, sono organismi paritetici di cui fanno parte Confcommercio Umbria con le associazioni di categoria Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.