L'Umbria alla guida delle assemblee legislative europee

PERUGIA - «Riaffermare la centralità dell’Unione europea per un comune sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti di tutti i cittadini, in un momento in cui, approfittando della precarietà e dei sentimenti di paura e insicurezza, si vanno diffondendo populismi e sovranismi e, per la prima volta da quando esiste l’Unione, è in atto un processo di uscita di un Paese membro», sono alcuni dei concetti emersi durante la cerimonia di passaggio delle consegne alla presidenza del CalRe (Conferenza Assemblee legislative regioni europee), da Ana Luisa Luis, presidente della Regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), a Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, lunedì mattina nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni.Il passaggio di consegne è simbolicamente rappresentato dall’affidamento del “Makhila Baton”, il tradizionale bastone del popolo basco simbolo dell’autorità che sarà esercitata nel mandato presidenziale. La presidente Porzi era stata eletta lo scorso 21 novembre a Horta (Regione autonoma delle Azzorre) e sarà in carica fino a gennaio del 2020.