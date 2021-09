Umbria Green Festival, a Narni il convegno per sperimentare la mobilità alternativa

Sabato 11 Settembre 2021, 10:41

NARNI Si è spostato in giro per tutta la regione, a Terni, Deruta, Perugia, Assisi, Spoleto, Avigliano Umbro e Molte Castello di Vibio l’evento chiamato Umbria Green Festival, ma domenica 12 settembre lo scenario sarà quello di Narni. Anche in questa sesta edizione del festival dedicato al futuro verde e sostenibile non poteva mancare una giornata dedicata alla mobilità urbana, uno dei temi più pressanti di cui parlare. L’evento, inoltre, si inserisce nel solco che dal 16 al 22 settembre porterà alla Settimana Europea della Mobilità 2021, dove di nuovo il tema della sostenibilità sarà al centro. Domenica si parte alle 8.15, da Narni stessa, per un convegno itinerante con trekking urbano. Non solo però: è previsto anche uno spostamento con un treno che può anche trasportare le bici e, all’arrivo, un tratto di pedalata, fino a Terni. All’auditorium San Domenico di Narni, invece, alle 11.30, è previsto il convegno «Nuovi stili di vita per vincere la sfida del clima». Tanti i personaggi presenti, non solo dalle istituzioni, ma anche tra gli addetti ai lavori: l’assessore del Comune di Narni Alfonso Morelli, la vicedinsaca di Terni Benedetta Salvati, la sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana, il direttore di Arpa Umbria Luca Proietti, il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini e molti altri in rappresentanza delle imprese.