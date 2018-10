© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Il 7 ottobre dalle ore 11.30, a Narni, presso il luogo per le arti «Stanza-Ci Sono Cieli dappertutto» si terrà l'inaugurazione dell'esposizione «Fatti di terra (3)». Durante il vernissage, dalle ore 15.00 jam session di musica e letteratura con interventi del sassofonista Enrico Ghelardi e dei poeti Maria Grazia Calandrone, Claudio Damiani, Laura Pugno, Beppe Sebaste, Silvia Tripodi e l'antropologo Matteo Meschiari. La Mostra, giunta alla sua terza edizione, si svolge nell'ambito dell'edizione 2018 dell'Umbria Green Festival, che si terrà dal 4 al 7 ottobre tra Terni e Narni e che vuole essere un'esperienza collettiva di informazione e sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità, per guardare al progresso e ad un benessere ambientale, sociale ed economico nella prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale. In questa edizione di «Fatti di terra» ad esporre le proprie opere saranno Claudio Pieroni Enrico Partengo e Marco G. Ferrari. La mostra, come i reading che si terranno nel pomeriggio, vuole essere una riflessione sulla problematica della proprietà del suolo e il paesaggio terrestre.