La SpoletoNorcia non si ferma, bici a noleggio nello snodo con la ciclabile per Assisi

SPOLETO - La SpoletoNorciainMtb riattiva il nolo biciclette al Terminal Le Mattonelle. Lo staff promotore del bike district imperniato attorno alle importanti ciclovie del territorio, l'ex ferrovia Spoleto-Norcia e la Spoleto-Assisi, muove un altro passo. Alle Mattonelle di San Nicolò, punto di raccordo proprio tra i due percorsi ciclabili in cui già in passato fu prevista e avviata un'attività di noleggio, sarà di nuovo possibile affittare diversi tipi di biciclette, adatte a vari tipi di utilizzo e fruitori, dalle mountain bike alle citybike e ancora le moderne E-bike Mtb elettriche. «Passare dalle parole ai fatti anche in questo segmento di attività era stato più volte annunciato e quindi, nell’ambito del processo di creazione e sviluppo del Bike District, d’ora in poi, l’appassionato delle due ruote che raggiungerà l’Umbria avrà a disposizione anche un mezzo con cui affrontare i vari tracciati già messi on line negli scorsi mesi. - ha spiegato in una nota il direttivo de LaSpoletoNorciainMtb - Dal punto di vista logistico, la scelta è caduta sul Terminal Le Mattonelle, snodo nevralgico ed ideale punto d’incontro tra la Spoleto-Norcia e la Assisi-Spoleto, autentico crocevia della rete ciclabile regionale e naturale Hub del Bike District, quel comprensorio ciclistico dove oltre ai percorsi, l’appassionato potrà trovare dei servizi adeguati alle necessità specifiche di questa pratica sportiva». Servizi per la clientela locale e turistica. Per riattivare il nolo bici LaSpoletoNorciainMtb ha siglato un accordo di collaborazione con Rossi Ecocar e si appresta a chiudere il cerchio con l'avvio delle prenotazioni online sul portale dedicato www.laspoletonorciainmtb.it. «Il servizio - prosegue la nota - sarà utile anche per le strutture ricettive che potranno, con un click, mettere a disposizione un pacchetto completo per la propria clientela».

BRAND

La Spoleto-Norcia, ormai, è un brand. Nelle scorse settimane la ex ferrovia è stata immortalata dalle telecamere di Rai Uno per il programma Linea Verde. Attesa, intanto, per il primo appuntamento in calendario per il 2021. Il 19 e 20 giugno, infatti, Scheggino ospiterà la partenza de La SpoletoNorcia Gravel che, come l'anno scorso, si svolgerà nel pieno rispetto delle restrizioni anti Covid-19. In poche settimane la corsa al pettorale ha sfiorato quota 300 iscritti con il termine ultimo per la pre-iscrizione fissato a fine aprile per accapararsi uno dei 100 pettorali ancora disponibili. L'evento porterà i partecipanti a scoprire angoli inediti della media Valnerina attraverso la naturale spina dorsale costituita dal percorso della ex ferrovia. A seguire i riflettori si sposteranno sulla pedalata principale del 5 settembre che il comitato organizzatore punta a far partire dopo il rinvio forzato causa pandemia dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA