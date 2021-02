«Correte, c'è un ladro nel garage del vicino»: blitz della Polizia in via della Pallotta

PERUGIA - «Correte, nel garage del vicino c'è un uomo vestito di nero, con uno zaino e una torcia». È iniziato con una telefonata di questo tenore alla Sala operativa della Questura, l'intervento della Squadra volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via della Pallotta. Il blitz è scattato nella notta tra mercoledì e giovedì, quando un cittadino ha segnalato la presenza sospetta. Sul posto sonon giunte due volanti, che si sono posizionate in modo tale da rendere difficoltoso il tentativo di fuga del ladro. Così è stato. Quando il soggetto ha visto la polizia, ha provato a fuggire, ma è stato inseguito dagli agenti. L'inseguimento è proseguito tra i palazzi vicini, fin quando l'uomo non si è trovato braccato, con tutte le vie di fuga bloccate dalla polizia. L'ultimo, disperato tentativo di divincolarsi, è stato un lancio nel vuoto: ma la caduta dall'altezza di circa 4 metri, oltre causargli una contusione, ha rallentato il suo tentativo di fuga. A quel punto definitivamente bloccato dalla polizia. Protagonista del rocambolesco tentativo di fuga un 36enne romeno. Nello zaino, secondo quanto emerso dal controllo, l'uomo custodiva un vero e proprio arsenale per lo scasso: una cesoria di circa 50 centimetri, una seconda più piccola, tre torce al led e un paio di guanti da lavoro. Arnesi compatibili con quelli utilizzati per aprire il garage in cui si era stata notata la presenza sospetta. Il 36enne, che ha precedenti specifici per rapina, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e per questo viene considerato pericoloso, è stato arrestato. Venerdì verrà processato per direttissima.

