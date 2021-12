Palatenda, il Centro vaccinale riapre martedì: le novità

SPOLETO - Vaccinazioni e disagi, il Palatenda tornerà a essere operativo da martedì. A confermarlo sono stati sabato il sindaco Andrea Sisti e la Asl, che domani trasferirà l’occorrente da via Manna al nuovo hub. All’interno della struttura sono in pratica state ricavate sette diverse postazioni, tutte riscaldate, dove verranno effettuate le vaccinazioni. La sala d’attesa, invece, sarà all’interno del Palatenda. Con il ripristino del vecchio centro vaccinale si conta di superare le criticità affrontate in questi due mesi all’interno della Palazzina di via Manna, dove gli utenti erano costretti ad attendere fuori o lungo i corridoi. Una situazione che nel giro di pochissimo ha creato un vero e proprio corto circuito, visto che nella Palazzina si trovano anche altri ambulatori e che sempre in via Manna vengono effettuati i tamponi. E lo spostamento della viabilità da via Marconi a via Visso non ha certo risolto il problema, che si è rivelato in tutta la sua drammaticità nell’altro versante stradale. Per questo il Comune starebbe lavorando per trasferire in una sede più idonea anche le postazioni per i tamponi, anche se l’alternativa non è stata ancora resa nota. Si lavora anche sul fronte del tracciamento, altra grande criticità rilevata in questi mesi, soprattutto per i contagi nelle scuole: data la carenza di personale Asl, il Comune avrebbe messo a disposizione quattro unità.