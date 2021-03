Spoleto, il 2Mondi si fa in tre per fronteggiare l'emergenza

SPOLETO - Due Mondi, tre piani alternativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'ombra della pandemia si allunga anche sul Festival, costringendo lo staff organizzativo a immaginare scenari differenti per la prossima edizione della kermesse, la sessantaquattresima, in programma dal 25 giugno all'11 luglio 2021. Per questo, considerata la perdurante emergenza sanitaria, ieri pomeriggio si è tenuto un consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi incentrato proprio sul tema: l’organizzazione della manifestazione in relazione alle problematiche Covid, a livello nazionale ma anche internazionale, e quindi alle misure approntate o da approntare per il suo svolgimento. Dagli scenari più confortanti a quelli più complessi, i membri del cda (Umberto de Augustinis, presidente della Fondazione Festival e sindaco di Spoleto, Dario Pompili, vicepreseidente, Matteo Marzotto in rappresentanza della Regione, Stefano Lado rappresentante della Banca Popolare di Spoleto Gruppo Banco Desio, e Maria Teresa Venturini Fendi in rappresentanza del ministero del Mibact oggi diventato Mic) hanno quindi analizzato tutti i punti di vista. Da quanto è dato sapere, all'interno del dibattito, si sarebbero configurati diversi piani alternativi: da un piano “A”, quello più auspicabile, ad un piano “B” in cui luoghi e presenze artistiche verrebbero rimodulate se il quadro fosse più difficile, fino ad un piano “C” che prenderebbe in considerazione una ulteriore stretta sulle possibili realizzazioni in un quadro ancora più complesso. Di certo si tenderà a prediligere spettacoli all'aperto, utilizzando spazi inconsueti come piazze del centro urbano e i cortili della Rocca Albornoziana. Al netto di tutto questo, comunque, resta ferma la volontà della direttrice artistica Monique Veaute e del cda stesso di realizzare al meglio la prossima edizione della manifestazione fondata da Gian Carlo Menotti. Una kermesse di vitale importanza per la città ed il cui bilancio si aggira sui 5 milioni di euro (5.000.956, per la precisione), contando sui circa 2,9 milioni di euro provenienti dallo Stato e su sponsor privati che hanno riconfermato il contributo. Tra le anticipazioni sul programma, la direttrice artistica ha già accennato a molti eventi collaterali ed ai concerti di apertura e chiusura: si sa già che venerdì 25 giugno il Festival si aprirà con brani di Milhaud, Satie e Ravel. Al direttore Antonio Pappano e all'Orchestra di Santa Cecilia sarà affidato invece il gran finale dell'11 luglio, con musiche di Rossini, Fazil Say e Rimsky-Korsakov. Qualcosa in più si saprà nei prossimi giorni: è in via di organizzazione, infatti, una conferenza stampa con la stessa Monique Veaute.

