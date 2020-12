Sbaglia a prendere le medicine e perde conoscenza: salvato dai carabinieri

PERUGIA - Un'errata assunzione dei farmaci e la perdita di conoscenza: è stato salvato dai carabinieri l'uomo di 62 anni trovato martedì sera nella propria abitazione, nella zona di Collestrada. L'allarme è scattato intorno alle 22.30, quando al 112 è giunta la telefonata di una signora, preoccupata perchè il suo amico, malato, non rispondeva al telefono. Un allarme che si è rivelato giustificato: i militari della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia, giunti sul posto e dopo aver contattato alcuni vicini, hanno individuato l'appartamento e, constatato che il 62enne non rispondeva, hanno cercato di affacciarsi all'ingresso. I carabinieri - trattandosi di un'abitazione a piano terra - hanno quindi deciso di oltrepassare la recinzione e visionare l’interno dell’abitazione attraverso le persiane che, essendo di materiale metallico pesante e bloccate da appositi fermi, non avrebbero potuto essere facilmente sollevate. militari sono riusciti, comunque, a intravedere dagli spiragli delle tapparelle della camera da letto che la televisione era accesa e il letto sfatto e vuoto, nonché a sentire un flebile lamento e una richiesta di aiuto. I militari hanno quindi allertato il 118 e, in attesa dei soccorsi, insieme ai vigili del fuoco, hanno forzato una tapparella e si sono introdotti all'interno. Il 62enne, secondo quanto riferito, era riverso a terra, con la testa incastrata tra il comodino e il letto. Era in uno stato di semincoscienza: messo in sicurezza sul posto, è stato traspostato in ospedale: non viene considerato in pericolo di vita.

