Terni. Umbria Energy: approvato il bilancio da 198 milioni di fatturato e un utile di 2,53 milioni

Umbria Energy chiude il bilancio di esercizio 2022 con il segno più. In un anno caratterizzato da diverse difficoltà per il settore energia elettrica e gas, la società registra per il 2022 un fatturato pari a 198 milioni (+54% rispetto al 2021), con un margine operativo lordo pari a 7,9 milioni (+7,2%) e un utile netto pari a 2,53 milioni.

Sono questi i numeri del bilancio, illustrati all’assemblea dei soci dall’amministratore delegato Laura Caparvi che ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2022 e ha appoggiato la proposta del cda di destinare gli utili per 1,98 milioni a riserva straordinaria – a supporto della società per fronteggiare la difficile situazione geopolitica e ammortizzare l’impatto dell’attuale scenario sui clienti e sul territorio – e per 545 mila quale distribuzione dei dividendi.

«Sottolineiamo con piacere come l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci in piena conformità rispetto al progetto certifichi la perfetta identità di visione tra i vari organi societari e costituisca un elemento di forza della compagine», ha commentato il presidente Carlo Alberto Befani che, nel merito, ha sottolineato «la capacità della società di tenere il mercato in un anno estremamente complesso e di essere protagonista anche nel settore servizi/efficienza energetica, che ha triplicato i volumi rispetto al 2021 e generato quasi il 30% del margine operativo lordo, dando un contributo decisivo all’equilibrio economico aziendale». Il presidente Befani ha concluso ricordando che «la missione differenziante di Umbria Energy è quella di accompagnare il cliente a dotarsi di sistemi di generazione ed efficienza volti al contenimento dei consumi energetici».