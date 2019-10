Umbria, elezioni regionali l'affluenza finale Comune per Comune

Ed ecco i dati dei Comune per Comune, divisi per Provincia con l'affluenza finale registrata allo scadere delle 23

Affluenza ore 19

Affluenza ore 12

Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre, 00:19

PERUGIA - Secondo i dati rilevati al termine delle operazioni di voto nei 1005 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024), hanno votato il 64,69 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti sono stati 64,66 per cento; in provincia di Terni 63,72 per cento. Alle elezioni regionali del 2015 l’affluenza alle urne era stata del 55,42 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti erano stati il 56,30 per cento; in provincia di Terni il 52,93 per cento. Rispetto alle precedenti elezioni regionali l’incremento è stata del 9,27 per cento. Sono stati chiamati al voto 703.595 elettori. Hanno votato complessivamente in 453.228 elettori.PERUGIA 59 su 59, 64,66 (56,31, precedenti elezioni), Assisi 64,53 (57,52); Bastia Umbra 64,15 (58,17); Bettona 66,62 (59,27); Bevagna 61,34 (51,08); Campello sul Clitunno 62,24 (50,82); Cannara 64,06 (56,20); Cascia 71,27 (59,72); Castel Ritaldi 66,77 (53,22); Castiglione del Lago 61,28 (53,98); Cerreto di Spoleto 68,64 (57,22); Citerna 63,59 (52,82); Città della Pieve 62,95 (55,51); Città di Castello 66,98 (56,96); Collazzone 67,94 (61,34); Corciano 67,67 (56,77); Costacciaro 56,96 (50,81); Deruta 67,19 (57,84); Foligno 63,43 (53,86); Fossato di Vico 58,30 (52,42); Fratta Todina 74,77 (69,34); Giano dell'Umbria 67,16 (57,01); Gualdo Cattaneo 67,80 (60,55); Gualdo Tadino 63,07 (54,62); Gubbio 61,52 (51,79); Lisciano Niccone 61,77 (56,64); Magione 62,71 (52,67); Marsciano 69,95 (66,88); Massa Martana 68,80 (61,21); Monte Castello di Vibio 69,98 (62,84); Monte Santa Maria Tiberina 69,76 (59,15); Montefalco 66,92 (54,05); Monteleone di Spoleto 69,88 (58,94); Montone 70,58 (64,46); Nocera Umbra 62,42 (55,49); Norcia; 71,60 (59,72); Paciano 66,62 (61,86); Panicale 63,21 (56,79); Passignano sul Trasimeno 63,30 (52,17); Perugia 64,82 (58,14); Piegaro 67,33 (57,67); Pietralunga 61,46 (59,34); Poggiodomo 66,29 (46,49); Preci 73,04 (53,60); San Giustino 64,54 (52,69); Sant'Anatolia di Narco 65,63 (52,92); Scheggia e Pascelupo 56,08 (45,90); Scheggino 73,68 (68,31); Sellano 64,60 (54,10); Sigillo 61,72 (52,41); Spello 66,72 (55,61); Spoleto 60,28 (47,96); Todi 66,03 (60,01); Torgiano 67,59 (56,12); Trevi 60,92 (50,99); Tuoro sul Trasimeno 60,59 (51,37); Umbertide 68,38 (61,71); Valfabbrica 70,26 (78,70); Vallo di Nera 69,15 (64,95); Valtopina 64,31 (59,95).TERNI 33 su 33, 63,72 (52,92, precedente elezione); Acquasparta 65,03 (49,73); Allerona 60,40 (52,84); Alviano 72,00 (59,62); Amelia 65,23 (53,12); Arrone 67,21 (56,26); Attigliano 69,97 (54,97); Avigliano Umbro 71,18 (62,57); Baschi 64,12 (52,85); Calvi dell'Umbria 58,50 (77,78); Castel Giorgio 63,86 (55,09); Castel Viscardo 63,84 (56,05); Fabro 59,67 (50,74); Ferentillo 65,54 (52,71); Ficulle 56,32 (55,20); Giove 66,56 (76,61); Guardea 71,83 (58,46); Lugnano in Teverina 68,10 (58,84); Montecastrilli 69,49 (59,43); Montecchio 67,43 (60,57); Montefranco 70,65 (55,48); Montegabbione 61,27 (59,57); Monteleone d'Orvieto 65,75 (61,24); Narni 66,17 (53,11); Orvieto 63,95 (54,34); Otricoli; 66,91 (54,15); Parrano 66,45 (52,14); Penna in Teverina 62,31 (51,42); Polino 71,14 (67,96); Porano 63,35 (53,62); San Gemini 65,15 (51,60); San Venanzo 75,21 (69,97); Stroncone 67,67 (51,53); Terni 61.68 (50,25).PERUGIA 59 su 59 53,09 (40,63, precedenti elezioni); Assisi 51,16 (38,84); Bastia Umbra, 52,17 (42,04); Bettona 53,82 (40,11): Bevagna 47,43 (32,11); Campello sul Clitunno 48,51 (34,65); Cannara 50,60 (38,55); Cascia 55,70 (42,03); Castel Ritaldi 53,50 (36,09); Castiglione del Lago 51,21 (38,97); Cerreto di Spoleto 57,72 (41,56); Citerna 53,87 (39,27); Città della Pieve 51,40 (40,94); Città di Castello 55,85 (41,53); Collazzone 55,45 (45,47); Corciano 54,13 (41,37); Costacciaro 47,68 (39,86); Deruta 54,56 (39,74); Foligno 52,63 (39,66); Fossato di Vico 49,82 (40,34); Fratta Todina 57,70 (46,16); Giano dell'Umbria 52,24 (40,84); Gualdo Cattaneo 52,28 (43,36); Gualdo Tadino 53,15 (41,61); Gubbio 49,54 (36,42); Lisciano Niccone 51,05 (43,81); Magione 51,35 (37,79); Marsciano 57,17 (47,52); Massa Martana 53,51 (42,42); Monte Castello di Vibio 58,03 (43,41); Monte Santa Maria Tiberina 59,78 (44,29); Montefalco 50,20 (39,48); Monteleone di Spoleto 54,82 (37,72); Montone 61,33 (47,92); Nocera Umbra 52,57 (41,78); Norcia 55,71 (42,05); Paciano 53,07 (42,86); Panicale 49,17 (40,53); Passignano sul Trasimeno 51,91 (38,65); Perugia 54,70 (42,85); Piegaro 55,60 (39,91); Pietralunga 51,15 (43,33); Poggiodomo 62,92 (36,84); Preci 63,39 (37,60); San Giustino 53,45 (39,75) Sant’Anatolia di Narco 50,93 (36,04); Scheggia e Pascelupo 48,15 (33,82); Scheggino 61,58 (41,82); Sellano 49,40 (39,04); Sigillo 51,84 (36,51); Spello 49,67 (37,57); Spoleto 48,72 (33,71); Todi 50,90 (40,33); Torgiano 55,26 (38,35); Trevi 50,84 (36,81); Tuoro sul Trasimeno 51,37 (37,45); Umbertide 58,11 (46,66); Valfabbrica 59,23 (59,49); Vallo di Nera 60,68 (54,64); Valtopina 51,86 (43,40);TERNI 33 su 33 51,97 (37,90 precedenti elezioni); Acquasparta 54,49 (35,09); Allerona 48,25 (34,52); Alviano 59,92 (41,92); Amelia 52,68 (36,97); Arrone 56,54 (40,40); Attigliano 58,44 (37,32); Avigliano Umbro 59,77 (43,52); Baschi 52,41 (34,79); Calvi dell'Umbria 48,09 (60,23); Castel Giorgio 52,53 (38,86); Castel Viscardo 54,15 (38,86); Fabro 48,36 (35,44); Ferentillo 53,71 (38,23); Ficulle 46,32 (37,54); Giove 53,25 (56,64); Guardea 56,33 (37,80); Lugnano in Teverina 55,98 (41,71); Montecastrilli 56,91 (39,09); Montecchio 56,06 (44,48); Montefranco 58,31 (40,12); Montegabbione 52,23 (41,84); Monteleone d'Orvieto 61,96 (45,52); Narni 54,30 (37,23); Orvieto 52,25 (38,41); Otricoli 55,44 (36,63); Parrano 57,58 (40,12); Penna in Teverina 50,55 (36,14); Polino 58,21 (53,40); Porano 50,16 (38,31); San Gemini 52,84 (35,60); San Venanzo 62,45 (47,01); Stroncone 53,92 (36,89); Terni 49,96 (36,92).Ed ecco i dati dell'affulenza alle urne registrati,Comune per Comune, alle 12 e divisi per Province.Perugia 19,68 (precedenti elezioni,15,65);Assisi 17,96 (14,47); Bastia Umbra 20,66 (17,56); Bettona 17,68 (16,40); Bevagna 17,52 (14,03); Campello sul Clitunno 18,83 (13,15); Cannara 18,91 (15,14); Cascia 19,87 (12,93); Castel Ritaldi 22,16 (13,77); Castiglione del Lago 18,91 (14,43); Cerreto di Spoleto 16,26 (14,67); Citerna 18,42 (14,76); Città della Pieve 18,06 (13,18); Città di Castello 18,11 (14,80); Collazzone 20,14 (15,60); Corciano 19,95 (15,83); Costacciaro 18,37 (11,29); Deruta 18,88 (15,07); Foligno 21,17 (16,60); Fossato di Vico 17,43 (14,54); Fratta Todina 18,34 (16,06); Giano dell'Umbria 16,07 (14,86); Gualdo Cattaneo 16,77 (15,39); Gualdo Tadino 19,78 (15,47); Gubbio 16,86 (12,47); Lisciano Niccone 15,15 (15,27); Magione 19,31 (14,14); Marsciano 20,32 (17,32); Massa Martana 18,22 (16,40); Monte Castello di Vibio 19,50 (14,80); Monte Santa Maria Tiberina 15,97 (13,39); Montefalco 16,85 (16,75); Monteleone di Spoleto 18,67 (14,15); Montone 19,18 (18,72); Nocera Umbra 18,51 (16,12); Norcia 21,87 (16,09); Paciano 19,95 (13,27); Panicale 17,99 (14,23); Passignano sul Trasimeno 22,04 (14,32); Perugia 22,04 (17,80); Piegaro 19,45 (14,86); Pietralunga 16,25 (14,34); Poggiodomo 23,60 (10,53); Preci 23,13 (12,48); San Giustino 19,86 (15,10); Sant'Anatolia di Narco 20,29 (17,08); Scheggia e Pascelupo 19,12 (10,32); Scheggino 21,84 (15,06); Sellano 12,60 (10,28); Sigillo 19,30 (12,39); Spello 17,42 (15,44); Spoleto 17,44 (12,10); Todi 17,22 (14,15); Torgiano 19,40 (15,00); Trevi 18,46 (14,26); Tuoro sul Trasimeno 19,12 (14,05); Umbertide 19,22 (16,95); Valfabbrica 22,54 (25,67); Vallo di Nera 20,00 (16,15); Valtopina 18,03 (15,10).Terni 19,19 (precedenti elezioni 14,64)Acquasparta 19,02 (14,02); Allerona 11,32 (12,57); Alviano 19,83 (13,05); Amelia 17,99 (12,45); Arrone 17,75 (12,65); Attigliano 22,58 (12,91); Avigliano Umbro 17,20 (11,74); Baschi 17,15 (12,81); Calvi dell'Umbria 16,25 (23,07); Castel Giorgio 19,64 (13,98); Castel Viscardo 18,28 (13,85); Fabro 16,56 (11,33); Ferentillo 16,91 (11,23); Ficulle 15,63 12,42; Giove 20,26 (23,00); Guardea 21,31 (14,50); Lugnano in Teverina 17,90 (15,54); Montecastrilli 19,02 (14,26); Montecchio 20,97 (17,41); Montefranco 19,90 (13,80); Montegabbione 17,55 (13,78); Monteleone d'Orvieto 19,71 (13,84); Narni 18,80 (13,33); Orvieto 19,92 (15,96); Otricoli 19,04 (14,52); Parrano 21,21 (12,83); Penna in Teverina 19,62 (10,59); Polino 15,42 (12,14); Porano 19,85 (16,01); San Gemini 19,50 (16,42); San Venanzo 20,13 (14,79); Stroncone 16,49 (11,68); Terni 19,71 15,15 -