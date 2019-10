Umbria, elezioni regionali l'affluenza alle 12 e alle 19 Comune per Comune

Ed ecco i dati dei Comune per Comune, divisi per Provincia con l'affluenza alle ore 19

PERUGIA - Secondo i dati raccolti alle ore 19, nei 1005 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024), hanno votato il 52,10 per cento degli aventi diritto. In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 52,24 per cento; in provincia di Terni il 49,83 per cento. Alle elezioni regionali del 2015, alle ore 19 aveva votato il 39,91 per cento degli aventi diritto (il 40,6 per cento in provincia di Perugia e il 37,4 per cento in quella di Terni).PERUGIA 59 su 59 53,09 (40,63, precedenti elezioni); Assisi 51,16 (38,84); Bastia Umbra, 52,17 (42,04); Bettona 53,82 (40,11): Bevagna 47,43 (32,11); Campello sul Clitunno 48,51 (34,65); Cannara 50,60 (38,55); Cascia 55,70 (42,03); Castel Ritaldi 53,50 (36,09); Castiglione del Lago 51,21 (38,97); Cerreto di Spoleto 57,72 (41,56); Citerna 53,87 (39,27); Città della Pieve 51,40 (40,94); Città di Castello 55,85 (41,53); Collazzone 55,45 (45,47); Corciano 54,13 (41,37); Costacciaro 47,68 (39,86); Deruta 54,56 (39,74); Foligno 52,63 (39,66); Fossato di Vico 49,82 (40,34); Fratta Todina 57,70 (46,16); Giano dell'Umbria 52,24 (40,84); Gualdo Cattaneo 52,28 (43,36); Gualdo Tadino 53,15 (41,61); Gubbio 49,54 (36,42); Lisciano Niccone 51,05 (43,81); Magione 51,35 (37,79); Marsciano 57,17 (47,52); Massa Martana 53,51 (42,42); Monte Castello di Vibio 58,03 (43,41); Monte Santa Maria Tiberina 59,78 (44,29); Montefalco 50,20 (39,48); Monteleone di Spoleto 54,82 (37,72); Montone 61,33 (47,92); Nocera Umbra 52,57 (41,78); Norcia 55,71 (42,05); Paciano 53,07 (42,86); Panicale 49,17 (40,53); Passignano sul Trasimeno 51,91 (38,65); Perugia 54,70 (42,85); Piegaro 55,60 (39,91); Pietralunga 51,15 (43,33); Poggiodomo 62,92 (36,84); Preci 63,39 (37,60); San Giustino 53,45 (39,75) Sant’Anatolia di Narco 50,93 (36,04); Scheggia e Pascelupo 48,15 (33,82); Scheggino 61,58 (41,82); Sellano 49,40 (39,04); Sigillo 51,84 (36,51); Spello 49,67 (37,57); Spoleto 48,72 (33,71); Todi 50,90 (40,33); Torgiano 55,26 (38,35); Trevi 50,84 (36,81); Tuoro sul Trasimeno 51,37 (37,45); Umbertide 58,11 (46,66); Valfabbrica 59,23 (59,49); Vallo di Nera 60,68 (54,64); Valtopina 51,86 (43,40);TERNI 33 su 33 51,97 (37,90 precedenti elezioni); Acquasparta 54,49 (35,09); Allerona 48,25 (34,52); Alviano 59,92 (41,92); Amelia 52,68 (36,97); Arrone 56,54 (40,40); Attigliano 58,44 (37,32); Avigliano Umbro 59,77 (43,52); Baschi 52,41 (34,79); Calvi dell'Umbria 48,09 (60,23); Castel Giorgio 52,53 (38,86); Castel Viscardo 54,15 (38,86); Fabro 48,36 (35,44); Ferentillo 53,71 (38,23); Ficulle 46,32 (37,54); Giove 53,25 (56,64); Guardea 56,33 (37,80); Lugnano in Teverina 55,98 (41,71); Montecastrilli 56,91 (39,09); Montecchio 56,06 (44,48); Montefranco 58,31 (40,12); Montegabbione 52,23 (41,84); Monteleone d'Orvieto 61,96 (45,52); Narni 54,30 (37,23); Orvieto 52,25 (38,41); Otricoli 55,44 (36,63); Parrano 57,58 (40,12); Penna in Teverina 50,55 (36,14); Polino 58,21 (53,40); Porano 50,16 (38,31); San Gemini 52,84 (35,60); San Venanzo 62,45 (47,01); Stroncone 53,92 (36,89); Terni 49,96 (36,92).Ed ecco i dati dell'affulenza alle urne registrati,Comune per Comune, alle 12 e divisi per Province.Perugia 19,68 (precedenti elezioni,15,65);Assisi 17,96 (14,47); Bastia Umbra 20,66 (17,56); Bettona 17,68 (16,40); Bevagna 17,52 (14,03); Campello sul Clitunno 18,83 (13,15); Cannara 18,91 (15,14); Cascia 19,87 (12,93); Castel Ritaldi 22,16 (13,77); Castiglione del Lago 18,91 (14,43); Cerreto di Spoleto 16,26 (14,67); Citerna 18,42 (14,76); Città della Pieve 18,06 (13,18); Città di Castello 18,11 (14,80); Collazzone 20,14 (15,60); Corciano 19,95 (15,83); Costacciaro 18,37 (11,29); Deruta 18,88 (15,07); Foligno 21,17 (16,60); Fossato di Vico 17,43 (14,54); Fratta Todina 18,34 (16,06); Giano dell'Umbria 16,07 (14,86); Gualdo Cattaneo 16,77 (15,39); Gualdo Tadino 19,78 (15,47); Gubbio 16,86 (12,47); Lisciano Niccone 15,15 (15,27); Magione 19,31 (14,14); Marsciano 20,32 (17,32); Massa Martana 18,22 (16,40); Monte Castello di Vibio 19,50 (14,80); Monte Santa Maria Tiberina 15,97 (13,39); Montefalco 16,85 (16,75); Monteleone di Spoleto 18,67 (14,15); Montone 19,18 (18,72); Nocera Umbra 18,51 (16,12); Norcia 21,87 (16,09); Paciano 19,95 (13,27); Panicale 17,99 (14,23); Passignano sul Trasimeno 22,04 (14,32); Perugia 22,04 (17,80); Piegaro 19,45 (14,86); Pietralunga 16,25 (14,34); Poggiodomo 23,60 (10,53); Preci 23,13 (12,48); San Giustino 19,86 (15,10); Sant'Anatolia di Narco 20,29 (17,08); Scheggia e Pascelupo 19,12 (10,32); Scheggino 21,84 (15,06); Sellano 12,60 (10,28); Sigillo 19,30 (12,39); Spello 17,42 (15,44); Spoleto 17,44 (12,10); Todi 17,22 (14,15); Torgiano 19,40 (15,00); Trevi 18,46 (14,26); Tuoro sul Trasimeno 19,12 (14,05); Umbertide 19,22 (16,95); Valfabbrica 22,54 (25,67); Vallo di Nera 20,00 (16,15); Valtopina 18,03 (15,10).Terni 19,19 (precedenti elezioni 14,64)Acquasparta 19,02 (14,02); Allerona 11,32 (12,57); Alviano 19,83 (13,05); Amelia 17,99 (12,45); Arrone 17,75 (12,65); Attigliano 22,58 (12,91); Avigliano Umbro 17,20 (11,74); Baschi 17,15 (12,81); Calvi dell'Umbria 16,25 (23,07); Castel Giorgio 19,64 (13,98); Castel Viscardo 18,28 (13,85); Fabro 16,56 (11,33); Ferentillo 16,91 (11,23); Ficulle 15,63 12,42; Giove 20,26 (23,00); Guardea 21,31 (14,50); Lugnano in Teverina 17,90 (15,54); Montecastrilli 19,02 (14,26); Montecchio 20,97 (17,41); Montefranco 19,90 (13,80); Montegabbione 17,55 (13,78); Monteleone d'Orvieto 19,71 (13,84); Narni 18,80 (13,33); Orvieto 19,92 (15,96); Otricoli 19,04 (14,52); Parrano 21,21 (12,83); Penna in Teverina 19,62 (10,59); Polino 15,42 (12,14); Porano 19,85 (16,01); San Gemini 19,50 (16,42); San Venanzo 20,13 (14,79); Stroncone 16,49 (11,68); Terni 19,71 15,15 -