Due anni senza Nikola, la mamma: «Guidate con coscienza»

SANT'ANATOLIA DI NARCO - Un dolore lungo due anni. Iniziato nel buio cupo di una galleria e, almeno per i suoi cari, destinato a non finire mai. Era la sera del 14 marzo del 2019, Nikola Duka stava rientrando a casa, poco dopo le 23. Sotto la galleria di Forca di Cerro lo schianto improvviso, imprevedibile, con una Volvo: per Nikola, 21 anni e tanti sogni, è stata la fine. E se nelle aule di giustizia è in corso il processo per omicidio stradale aggravato (al conducente della Volvo è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1.72 g/l, quando il limite fissato dalla legge è di 0,5 g/l), il dolore della famiglia è sempre più devastante. Mamma Rezana non si dà pace e da quella notte terribile non ha mai smesso di battersi per avere giustizia. Ne è nata una campagna di sicurezza stradale molto forte, che non passa inosservata e scuote certamente le coscienze. Da quasi due anni a questa parte, il volto dolce di Nikola, appassionato di calcio e di musica, campeggia nei tanti manifesti con cui la mamma vuole lanciare un messaggio inequivocabile: quando ci si mette alla guida non si deve bere, perchè - come è accaduto a suo figlio - si rischia di uccidere persone innocenti. «O guidi o bevi», è stato uno dei primi messaggi, cui se ne sono aggiunti tanti altri. Così Rezana cerca disperatamente di dare voce a Nikola, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. «All'inizio - racconta - ti sono vicine tante persone, poi col passare del tempo quello che resta, forte, è soltanto il dolore di chi ha amato profondamente Nikola. Mio figlio non manca soltanto a me, ma anche al fratello e alla sorellina, per i quali Nik era un riferimento. Insieme a loro cerco di andare avanti, ma vorrei che nessuno subisse il dolore che sono condannata a vivere per sempre io. Bisogna essere responsabili e il più delle volte a pagare a caro prezzo i comportamenti di chi non rispetta le regole, sono i ragazzi più assennati, come è accaduto a mio figlio. Voglio ringraziare chi, dopo due anni, non ha mai smesso di essermi vicino. Apprezzo molto i piccoli gesti e mi ha commosso, di recente, quello di David Tetti, l'agente pubblicitario che di sua iniziativa, in occasione del secondo anniversario, ha voluto ricordare Nikola con un nuovo manifesto, che mi ritrae con lui. Sono gesti non scontati e che danno calore».

