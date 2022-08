Esce per un passeggiata, 19enne trovato senza vita

PRECI È uscito dall'agriturismo in cui alloggiava insieme ai familiari per fare una passeggiata ed è stato trovato poco dopo, senza vita, in un sentiero. Sarebbe riconducibile a un malore, anche se sul corpo è stata già disposta l'autopsia, la morte di un turista olandese di 19 anni, in vacanza in Umbria con la famiglia. La tragedia si è consumata venerdì a Preci. Il giovane si è allontanato dalla struttura ricettiva alla scoperta di alcuni sentieri che si trovano nei paraggi e poco dopo il suo corpo a terra è stato notato da un passante. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Norcia. I primi accertamenti medico legali porterebbero ad escludere cause diverse dal malore, anche se sul corpo del diciannovenne, anche in considerazione della giovane età, verrà eseguita l'autopsia.