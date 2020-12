Quattrocento dosi cedute tra Città di Castello e Trestina, denunciato un 30enne: al vaglio dei carabinieri la lunga lista di acquirenti

CITTÀ DI CASTELLO - Un chilo e mezzo di fumo e erba piazzati in pochi mesi tra Città di Castello e Trestina, attraverso una fitta rete al dettaglio che gli ha consentito di cedere centinaia di dosi. È quanto ipotizzano i carabinieri dell'aliquota operativa del Nor di Città di Castello al culmine di un'indagine che ha preso le mosse nel 2019, in seguito al sequestro di un modesto quantitativo di droga. Al centro dello spaccio, secondo quanto ricostruito, un trentenne di origini campane, già noto alle forze di polizia, ma da tempo gravitante in Altotevere. Il giovane, dopo una articolata attività info investigativa da parte dei militari, che sono riusciti anche a documentare 400 cessioni di stupefacente, è stato denunciato a piede libero e deve rispondere di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. La cessione di hashish e marijuana, in questi mesi, avrebbe procurato all'indagato un profitto di circa 30.000 euro. Lunghissima la lista dei clienti mappata dai carabinieri, che hanno già provveduto a segnalare alla Prefettura, come assuntori, una decina di giovani del posto. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altre persone, ancora da definire. Sempre in materia di droga, nei giorni scorsi si è svolta in Tribunale, a Perugia, l’udienza a carico del 24enne della provincia di Arezzo, arrestato a fine ottobre dai carabinieri del Norm di Città di Catello, perchè sorpreso in possesso di circa 30 grammi di cocaina durante un controllo stradale lungo la SS 221, in direzione Arezzo. Il giovane ha patteggiato ed è stato condannato a 2 anni di reclusione e a una multa di 2mila euro.

