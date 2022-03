Umbria, danneggiato l’autovelox sulla Flaminia nel Comune di Valtopina: palo delle telecamere tagliato, quadro elettrico manomesso e pannelli solari resi inservibili. Caccia ai vandali

VALTOPINA- Vandali in azione lungo la Statale Flaminia in territorio comunale di Valtopina, in provincia di Perugia. Mani ancora ignote hanno segato di netto il palo che sorregge il sistema delle telecamere autovelox, hanno danneggiato il quadro di comando dell’impianto e preso a martellate o a sassate i pannelli solari. Il grave episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Proprio martedì mattina la zona è stata raggiunta da una pattuglia della polizia locale per un primo sopralluogo. Indagini in corso.