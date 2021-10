Nasce «La Maestra Patrizia», l'associazione a misura di bambino che mette in rete scuola, famiglia e salute

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:26

SPOLETO - Un’associazione che metta al centro il bambino, il suo sviluppo sociale, le risorse e le differenze e che sappia fare rete con il territorio, proponendo progetti e iniziative finalizzate alla crescita dell’intera comunità. È con questo spirito, e nel ricordo di chi ha sempre messo i bambini al centro del suo universo, che è nata l’associazione «La Maestra Patrizia», dedicata all’insegnante di scuola primaria di Beroide venuta a mancare a fine dicembre a causa del Covid. Patrizia Badiali, del resto, anche dopo il pensionamento non ha mai perso di vista il mondo della scuola, cui probabilmente avrebbe continuato a dedicare il suo tempo, se solo il virus non l’avesse strappata così presto alla sua famiglia, ai suoi bimbi, ai suoi tantissimi amici. L’idea di far germogliare in modo concreto l’impegno dell’indimenticata maestra è venuta quasi subito al marito Carlo Manto e alla figlia Maria Chiara e quella convinzione ha trovato terreno ancor più fertile dopo la cerimonia di donazione fatta ad inizio primavera, quando la famiglia, grazie anche al contributo del primo circolo didattico e degli amici di sempre, ha acquistato alcuni dispositivi per la terapia intensiva dell’ospedale di Spoleto.

IL PROGETTO