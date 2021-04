29 Aprile 2021

PERUGIA - Settantuno alunni positivi rispetto ai 41 del precedente rilevamento sono il segno che qualche prezzo per il rientro in presenza bisogna pagarlo. Oltre all’aumento dei contagi a Infanzia (30) e Primaria (15), si registrano i primi casi alle Superiori (8) e un raddoppio alle media inferiori con 18. All’Infanzia ci sono 4 cluster con 7 docenti positivi, 21 classi e 437 contatti stretti in isolamento. Va ricordato che tra i più piccoli il protocollo prevede subito la quarantena anche con un solo caso in classe. In totale in isolamento ci sono 941 studenti, il doppio di una settimana fa, e 37 classi: 150 studenti e 6 classi alle primarie, 222 e 7 alle medie, 132 e 3 alle superiori. In ogni grado, grazie al protocollo che lo prevede, ci sono molti attenzionati rispetto a singoli casi di positività per classe. Alle Primarie 10 positivi hanno messo in attenzionamento 8 classi e 259 alunni; alle medie con 19 positivi sono attenzionate 12 classi e 499 studenti, alle superiori per 10 positivi sono sotto controllo 10 classi e 322 studenti. In complesso nelle scuole umbre per 39 alunni e 9 docenti positivi sono in isolamento 37 classi e attenzionate 30 con 1080 studenti. Nel mondo della scuola c’è grande attesa per la riapertura della prima vaccinazione del personale.