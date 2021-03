«Scuola, dati fuorvianti»: ipotesi riapertura dei servizi 0-6 in cinque comuni umbri

SPOLETO - Si ritrovano a dover chiudere i servizi per l'infanzia 0-6 ad appena una settimana dalla loro riapertura, nonostante i dati dei contagi dei singoli Comuni siano in consistente calo rispetto a quando gli asili nido e le scuole dell'infanzia hanno riaperto. Per questo i sindaci di Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell'Umbria hanno chiesto alla Regione la possibilità di rivalutare la situazione, chiamando in causa il Comitato tecnico scientifico. All'istanza presentata poche ore dopo l'uscita del provvedimento, venerdì sera, nella giornata di sabato ha risposto il commissario regionale per l'emergenza Covid-19, Massimo D'Angelo. fornendo alla Regione un parere favorevole alla rivisitazione dell'ordinanza non soltanto per i tre Comuni in questione, ma anche per Giove e Amelia, nel ternano. Nel caso dei Comuni della zona sociale 9, del resto, a impattare sulla media dei nuovi parametri (200 contagi ogni 100mila abitanti) che hanno spinto la Regione ad optare per le chiusure sono i dati del centro più grande, vale a dire Spoleto. Di fronte all'evidenza dei numeri, quindi, spinti dalla necessità di dare spiegazioni razionali alle rispettive comunità, i sindaci Elisa Sabbatini, Maurizio Calisti e Manuel Petruccioli hanno fatto presente alla Regione il paradosso: «Non è facile capire e, di conseguenza, spiegare alla nostra gente perchè bisogna chiudere ora che abbiamo la metà, se non un terzo dei contagi rispetto a una settimana fa, quando abbiamo riaperto». Un'istanza che il Cts ha recepito, rinviando alla Regione la decisione finale. Nelle prossime ore Palazzo Donini, sulla scorta del parere favorevole di D'Angelo, valuterà se apportare o meno la modifica all'ordinanza e decretare l'apertura dei servizi 0-6 nei cinque comuni umbri interessati dalla rivalutazione dei dati.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Virus, in Umbria ripartono le scuole ecco la mappa completa delle... LA DENUNCIA Radioterapia, il macchinario per le cure dei pazienti oncologici...

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA