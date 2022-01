Castel Ritaldi, sindaca positiva al Covid: «Spero di tornare presto al lavoro»

CASTEL RITALDI - «Spero di tornare quanto prima al mio lavoro e alle attività di sempre». È stato lo stesso sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, nella tarda serata di lunedì, ad annunciare su facebook di essere positiva al coronavirus: «Dopo alcuni messaggi arrivati e richieste sul mio stato di salute - ha scritto - vi voglio tranquillizzare.

È vero, in tardo pomeriggio ho avuto la conferma sulla mia positività in base al tampone eseguito questa mattina.

Sto abbastanza bene e spero di ritornare quanto prima al mio lavoro e alle mie attività di sempre.

Grazie per la premura e un abbraccio». La Sabbatini ha subito ricevuto gli auguri di tanti concittadini, ma anche dei colleghi sindaci: «Forza Elisa, abbiamo bisogno di te!», ha scritto il primo cittadino di Deruta, presidente di Anci regionale, Michele Toniaccini. Messaggi analoghi anche dal sindaco di Citerna, Enea Paladino, dalla presidente della Provincia di Terni e sindaco di Amelia, Laura Pernazza e tanti altri.