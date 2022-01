Spoleto, la scuola di Beroide intitolata alla Maestra Patrizia Badiali

SPOLETO - La scuola primaria di Beroide sarà intitolata alla maestra Patrizia Badiali. Il decreto che lo ufficializza è stato firmato due giorni fa dalla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Alessandra Giuliani, che ha così completato l’iter avviato dalla direzione didattica del Primo Circolo, che aveva formalizzato la proposta a fine giugno, ottenendo il parere favorevole della giunta comunale (29 novembre) e quello della Prefettura (30 dicembre). Un ruolo significativo, in questo percorso che riconosce alla Maestra Patrizia l’impegno profuso nei tanti anni di insegnamento e quello che continuerà attraverso le attività dell’associazione nata in suo ricordo, lo ha avuto anche la Pro-Loco di Beroide, che insieme alla direzione scolastica ha mosso i primi passi verso l’intitolazione. La maestra Patrizia, uccisa dal Covid un anno fa, è sempre stata in prima linea non solo nelle attività rivolte ai «suoi» bambini, ma anche in quelle associative: l’intitolazione del plesso in cui ha messo anima e cuore è sembrata quindi a molti la sintesi perfetta del segno che ha lasciato. La scuola, attualmente dislocata in due diverse sedi, a Morgnano e San Venanzo, verrà ristrutturata a breve: fra circa un anno, quindi, la primaria «Patrizia Badiali» tornerà bella e sicura nella sua sede originaria di Beroide.

