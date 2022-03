Covid, ancora contagi da record a Perugia e Terni

PERUGIA In Umbria non si ferma la nuova ondata dei contagi, con le province di Perugia e Terni purtroppo nella top venti delle province italiane in cui l’incidenza è maggiore. In base ai dati forniti ieri dalla Regione, infatti, emerge come nelle ultime 24 ore considerate gli attualmente positivi siano saliti del del 7,1 per cento, tornando sopra quota 18mila, 1.187 in più rispetto a mercoledì. È stata infatti raggiunta quota 18.003 a causa dei 2.303 nuovi positivi registrati in un giorno: un numero considerevole anche solo pensando come giovedì della scorsa settimana fossero poco più di 11mila gli attualmente positivi, praticamente raddoppiati in meno di dieci giorni. Dagli ultimi numeri si evince purtroppo anche la nuova conta delle vittime: due i decessi nell’ultimo giorno, che portano il totale a 1.768 dall’inizio della panedemia. Lievissima discesa, invece, dei ricoverati negli ospedali umbri, che da 172 scendono a 171, mentre restano quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Come detto, nell’ultimo giorno sono stati accertati 2.303 nuovi casi ma anche 1.114 guariti: dati ottenuti analizzando 3.001 tamponi molecolari e 8.717 test antigenici, per un tasso di positività del 19,65 per cento: era 18,95 il giorno precedente.

L’ESPERTO

Numeri che ancora una volta portano due province umbre tra le prime venti (su 107) per l’incidenza dei casi, secondo le analisi di Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che in vista di queste risalite spega come questi risultati «suggeriscono di allentare le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia dopo che il trend sarà di nuovo invertito».

In 105 province infatti l’incidenza è in aumento e «considerando le venti province con gli aumenti percentuale più grandi, si conferma la presenza di un grosso cluster di province confinanti di Toscana, Umbria e Lazio – prosegue Sebastiani -. Le due province umbre hanno purtroppo anche il secondo e terzo valore più grande dell’incidenza negli ultimi sette giorni». In base all’analisi del matematico, tra l’altro, Perugia e Terni non solo sono nella top venti, ma occupano addirittura due dei primi sei posti delle venti province con il maggiore aumento percentuale dell’incidenza negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti assieme all’incidenza negli ultimi sette giorni per 100.000 abitanti: Viterbo (97, 740), Crotone (93, 1.240), Terni (76, 1.250), Catanzaro (74, 570), Rieti (68, 920), Perugia (67, 1.340). A seguire, tra le altre Roma, Frosinone, Siena, Latina, Grosseto, Firenze, Arezzo, Pisa e Lucca, ma anche Sassari e Brindisi.

L’APPELLO

Numeri quindi che, come ribadito da Sebastiani, convincono a mantenere alta l’attenzione e il mantenimento delle cautele anticontagio. Come ribadito, tra gli altri, nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Salute Luca Coletto. «I dati con numeri in salita – ha detto – impongono la massima attenzione, ma occorre spiegare che una risalita dei casi può essere anche fisiologica, visto l’elevato numero di tamponi giornaliero e la ripresa della vita sociale che è tornata quasi alla normalità». Pur spiegando come la variante «Omicron2 pur essendo altamente contagiosa, non ha effetti più gravi sul fronte della malattia di quelli prodotti da Omicron 1», Coletto ha voluto ricordare come «il virus continua a circolare soprattutto tra i bambini e tra coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale che poi, a loro volta contratta l’infezione, la trasmettono ai propri familiari o ad altre persone con le quali vengono a contatto. In questa fase infatti, stiamo vedendo da una parte la ripresa dei contagi, ma anche che chi è vaccinato ha altissime probabilità di non sviluppare forme gravi di malattia».