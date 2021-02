Il bar del ritrovo è chiuso e loro adibiscono un garage a circolo: blitz della polizia

ASSISI - Quattro amici al bar. Anzi 5, con una differenza: per sopperire alla chiusura del bar dove erano soliti ritrovarsi, hanno adibito a circolo il garage di uno di loro. Qui, il gruppetto di cinquantenni si ritrovava per giocare a carte e per consumare qualche bevuta insieme. A far scattare la segnalazione al numero unico europeo 112 sono stati alcuni vicini, preoccupati da quel continuo via vai in quel garage, situati in una frazione di Bastia. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del Commissariato di Assisi che, all'interno di quel garage, ha sorpreso i cinque uomini, che erano soliti radunarsi per trascorrere interi pomeriggi insieme. Gli agenti hanno scoperto che all'interno del garage era stato ricavato un ulteriore locale, munito di porta per l'accesso interno e arredato con divano e scaffalature. I cinque amici sono stati sanzionati.

